En qué canal pasan Newell’s vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 hoy

El cotejo correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura se disputa este domingo a las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia
La octava fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este domingo 1° de marzo con cinco partidos y el más atractivo es el clásico entre Newell’s y Rosario Central que se desarrolla desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia con arbitraje de Yael Falcón Pérez.
La previa del clásico de Rosario
La Lepra atraviesa una crisis deportiva muy preocupante, que arrastra desde 2025. En el actual certamen todavía no ganó y está última en la tabla de posiciones de la zona A con dos puntos producto de dos empates y cinco caídas. La mala campaña precipitó la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y quien se hizo cargo del equipo y debuta ante Central tras el breve interinato de Lucas Bernardi es Frank Darío Kudelka.
El primer dolor de cabeza que tuvo el flamante DT en su segundo ciclo en la institución es que el arquero y capitán Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné y tendrá una larga recuperación. Su lugar es para Williams Barlasina. En un contexto totalmente adverso, el rojinegro necesita empezar a sumar para no poner en peligro su continuidad en la primera división a través de la Tabla Anual, donde se ubica último, y la de Promedios -25°-.
El Canalla vive un gran presente, con Ángel Di María como figura y referente de un plantel que es uno de los candidatos al título en el certamen en curso y que esta temporada volverá a jugar la Copa Libertadores. En el Grupo B, el conjunto de Miguel Almirón se ubica cuarto con 11 unidades gracias a tres triunfos, dos empates y dos caídas. La cuenta pendiente es ganar dos cotejos consecutivos, algo que no todavía no consiguió y que necesita para afianzarse.
La única duda que tiene el entrenador es Alejo Véliz, quien acarrea una dolencia y puede cederle su lugar a Enzo Copetti. Quien también concentra con el equipo es el legendario Marco Ruben, quien volvió del retiro para ser compañero de Di María. Aunque no son de la partida, los defensores Carlos Quintana y Facundo Mallo también están a disposición de Almirón tras recuperarse de sendas lesiones.
Posibles formaciones
- Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti o Alejo Véliz y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.07 contra 4.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.
Oficialmente se enfrentaron, teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, en 275 oportunidades, con 98 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más veces se dio, con un total de 103 encuentros que quedaron en tablas. Además, dos duelos en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes. La diferencia a favor del conjunto auriazul es de 21 cotejos.
Lo curioso del clásico, partidos que suelen tener un historial parejo, es que Rosario Central lleva 12 años de dominio casi absoluto. Desde que regresó a Primera luego de un paso por la B Nacional (hoy Primera Nacional), ganó 15 cotejos contra apenas dos que quedaron en manos de su eterno rival. La Lepra se impuso por última vez en marzo de 2022 y fue 1 a 0 en el Gigante de Arroyito. Siendo anfritrión, no celebra desde 2008 cuando sonrió 1 a 0 con tanto de penal de Rolando Schiavi.
Últimos cinco clásicos de Rosario
- Torneo Clausura 2025 - Rosario Central 1-0 Newell’s.
- Torneo Apertura 2025 - Newell’s 1-2 Rosario Central.
- Liga Profesional 2024 - Rosario Central 1-0 Newell’s.
- Copa de la Liga Profesional 2024 - Newell’s 0-1 Rosario Central.
- Copa de la Liga Profesional 2023 - Rosario Central 1-0 Newell’s.
