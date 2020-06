Paciencia: Martín Palermo cree que su momento para ser entrenador de Boca llegará Fuente: Archivo

Martín Palermo es un mito viviente, una de las grandes leyendas de Boca. Un club del que es el máximo goleador de su historia, con 236 tantos. En la semana en la que se cumplieron 9 años desde su último partido con la camiseta xeneize y de su retiro del fútbol profesional, el actual entrenador se enfocó en el futuro y en lo que podría suceder dentro de algún tiempo. "Hablando de sueños, mucha gente me pregunta si tengo un objetivo o un deseo de dirigir a Boca alguna vez. Más que un objetivo, es un deseo. Pero no tengo plazos. Hay que esperar a que el tiempo me ponga en ese lugar", aseguró.

"El fútbol es mi pasión, todo el fútbol que mire me llena, más si son las grandes ligas de Europa. España, Italia, Inglaterra, el fútbol alemán", expreso el ex goleador en una entrevista con el sitio The Coaches' Voice, en el que hizo un repaso de su etapa como futbolista y el recorrido que viene realizando como DT. A los 46 años, Palermo ya digirió a Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española (Chile) y Pachuca (México).

Máximo goleador histórico de Boca, Palermo espera vivir una nueva etapa en el club Fuente: AFP - Crédito: Juan Mambromata

En el cierre de 2019, la carpeta del ex goleador xeneize estuvo en la manos de Christian Gribaudo, el candidato a presidente para las elecciones que terminó perdiendo contra la fórmula compuesta por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. No obstante, se sabe, las puertas del club estarán abiertas a futuro para uno de los máximos ídolos en la institución de la Ribera.

En la entrevista, Palermo también contó cómo fue su preparación para ser DT. "Con la idea de lograr una mayor preparación, un mayor conocimiento, viajé a Europa para reunirme con técnicos que tienen un nombre importante en el fútbol, como Massimiliano Allegri, Fabio Capello, Roberto Mancini, Rafa Benítez, Sinisa Mihajlovic y Diego Simeone. Ellos me ayudaron mucho porque pude ver su metodología de trabajo, sus prácticas, sus ideas como entrenadores, cómo las volcaban a sus planteles", explicó. Y además se reunió con entrenadores de otros deportes, como Sergio Hernández. "A Oveja lo conozco de cuando era técnico en Boca y ahí hicimos una relación. Mi idea era tener otros conocimientos sobre el manejo de grupos, sobre liderar personas como esa gloriosa 'Generación dorada' del básquetbol argentino. Y prepararme con esos conocimientos de ellos".

El festejo del gol de Palermo contra River, la histórica noche de su regreso tras una larga lesión Fuente: AP

El 18 de junio de 2011 Palermo disputó su último encuentro como jugador profesional. Fue en el empate de Boca ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-2. "Ya dos años antes de mi retiro lo fui hablando con mi psicóloga. Buscaba algo que me ligara al fútbol y en lo que tuviera que prepararme, alguna profesión. Me enfoqué obviamente en el fútbol y lo más parecido a lo que yo necesitaba, tanto por la adrenalina como por la posibilidad de vivir situaciones semejantes a la del jugador, era ser entrenador. No fui hacia el lado de la gerencia deportiva, o ser representante. Necesitaba más del día a día", reveló el ex N° 9.

Por otro lado, Palermo indicó quiénes fueron los técnicos que más lo marcaron a lo largo de su trayectoria. "Carlos Bianchi, Marcelo Bielsa, Alfio Basile y Diego Maradona. Bianchi por el manejo del grupo, es de las cosas que más observe de él. Basile por su presencia, por su conocimiento del fútbol. Bielsa es la obsesión o la exigencia por hacer mejor al jugador por medio de sus trabajos. Y Diego por su figura, por todo lo que representó".

Sin trabajo desde comienzos de año, luego de su paso por Pachuca, el Titán busca nuevos horizontes. Este año los rumores que lo habían vinculado a Colo Colo, de Chile. "Estoy abierto a vivir toda experiencia, toda cultura, toda vivencia de diferentes países y diferentes formas de jugar al fútbol. Inglaterra también está dentro de esos sueños a cumplir en un futuro", finalizó.