"Más cerca de quedarse": Martín Arévalo contó que pasará con Messi y Barcelona

El periodista deportivo Martín Arévalo reforzó la información que ayer dio en TyC Sports, sobre la posibilidad cierta de que Lionel Messi se quede en Barcelona, y aclaró que "no hay un arrepentimiento".

Tras aclarar que "la información va mutando", Arévalo explicó: "Yo creo que si vos me preguntas a mí, si Messi hoy siente que Barcelona no lo acompañó en los últimos años, y que no tuvo un equipo a su altura, y que hubo cosas que prometieron y no se dieron, yo te digo sí, Messi sigue pensando lo mismo".

En ese sentido, el cronista que cubre la actualidad de Boca Juniors, dijo que el crack rosarino no quiere pagar un "costo emocional" con una salida abrupta del club. "¿Qué cambió del burofax a hoy? Yo creo que si le preguntan a Messi si Barcelona hizo las cosas bien, te sentís cómodo, el te va a decir no, me parece que hubo un montón de cosas que se manejaron mal.

"Ahora, teniendo en cuenta que en ocho meses, Messi queda libre; que hoy el escenario es salir de mala manera, me parece que puede hacer repensar a una persona antes de tomar una decisión, por más que ya estuviera tomada", agregó.

Al mismo tiempo, junto con Martín Souto, explicaron que la reunión de ayer entre Josep María Bartomeu y Jorge Messi, "fue en buenos términos, casi que hubo un ruego de Bartomeu a Jorge Messi o a su hermano Rodrigo, para que Leo se quedara. Creo que el textual es: si Leo se va, me tengo que ir yo atrás".

Luego, explicó que "iba a haber una reunión entre abogados. La diferencia principal pasa por esa famosa cláusula. Si a Messi le dan la derecha de que cláusula está firmada en tiempo y forma y que él se puede ir bien, Barcelona recibirá dinero. Pero como esto es difícil que pase, yo creo que hoy Messi está más cerca de quedarse que de irse, y esto no tiene que ver más que con evaluar los costos de la decisión".

Finalmente, Arévalo aclaró que "si vos le preguntas a Messi por los argumentos que puso sobre la mesa a la hora de mandar la carta, yo creo que hoy los tiene. Una cosa es irse mal de un lugar que te te dio todo. No es que hay un arrepentimiento", cerró.