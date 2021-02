Mariano Dalla Libera Crédito: Instagram @locodallalibera

28 de febrero de 2021 • 15:12

El exfutbolista Mariano Dalla Libera, uno de los 16 participantes de MasterChef Celebrity, chicaneó al jurado del programa German Martitegui, luego de invitarlo a jugar al fútbol y simular que no lo conocía.

Entrevistado por Matías Martín y Clemente Cancela en el programa radial No Todo Pasa, Dalla Libera admitió que quizás su estilo le haya caído "mal" a Martitegui, pero lo criticó por ser muy exigente: "Si yo lo traigo a jugar un partido de fútbol conmigo, seguramente no va a poder ni parar la pelota y no lo voy a castigar, porque lo tenés que ayudar, porque decís: pobre muchacho, no sabe lo que es una pelota, o se cree que pica porque tiene una rana adentro".

Luego, el "Loco" contó su experiencia en el certamen de cocina, donde este domingo puede quedar afuera ya que formará parte de la "gala de eliminación": "MasterChef es difícil. No es que vos decís: bueno, yo voy a cocinar. No, no cocinas, porque son cosas que traspasan la comida cotidiana que hacemos en casa. Ahí, tenés tres minutos para buscar en el supermercado, y tenés consignas. A mí, el otro día me tocó cocinar amarillo. (...) Es complicado. Decime que te haga un asado, te lo hago. Decime que te haga una pasta, te la hago", diferenció.

En cuanto a su desempeño personal en el envío de Telefe, el exjugador dijo que es "caradura" y a la vez, "humilde", pero que está "complicado" y "peleando el descenso".

Después, Dalla Libera "ninguneó" al creador de "Tegui" y le reiteró la invitación a compartir juntos un campo de juego: "Traelo a este, ¿cómo se llama? Al pelado, al jurado. Decile que venga a jugar un partido de fútbol con nosotros". "Ya lo invitó dos veces a jugar a la pelota", advirtió Cancela. "No lo veo a Martitegui, no lo veo a Damián (Betular), y el 'Tano' (por Donato di Santis), para mi no está en su mejor forma física", agregó Martin.

De regreso al análisis del programa, Dalla Libera diferenció el "tono" de di Santis con el de Martitegui a la hora de dar sus devoluciones: "Dentro de todo, es más gracioso. El otro te mira como diciendo: no podes hacer nada. No seas tan malo. (...) Te pones nervioso", admitió.

Finalmente, el ex delantero de River, Racing y Platense dio su candidato para ganar el reality show: "Yo tengo un tapado que es Alex (Caniggia). Se hace el boludo todo el tiempo, y de boludo no tiene nada". Además, reveló que conoce desde "chiquito" al hijo de Clauido Caniggia y Mariana Nannis: "Este guacho comía con la mano. (...) Con todo lo que recorrió, algo bueno tuvo que haber sacado, y creo que lo está explotando bien", concluyó.