Fuente: Reuters - Crédito: Lee Smith

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 11:43

Es el lugar donde echó raíces. Después de su salida de Tottenham seis meses atrás, Mauricio Pochettino transita la cuarentena con su familia en Londres, donde residen. Pretendido por varios clubes europeos, el técnico argentino analiza con calma cada una de las variantes, aunque en su interior surgió el deseo ferviente de volver a entrenar. El objetivo del ex jugador de Newell's de seguir en Inglaterra parece que se concretará ya que está en el radar de Newcastle. Abierto a todas las posibilidades, si le dan a elegir, el santafecino prefiere quedarse en el país que lo cobijó: "Amo a Inglaterra y a la Premier League", dijo.

Newcastle pasaría a ser el club más poderoso económicamente de Inglaterra si se confirma que lo compra Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita. Y los medios locales posicionan a Pochettino como el principal objetivo para hacerse cargo del mando del equipo. Lo cierto es que también hubo especulaciones de que podía arribar al Manchester United. "Después de seis meses, nuestros depósitos están completamente llenos", dijo el argentino en una entrevista con Sky Sports News.

"Estoy listo y ahora somos un mejor cuerpo técnico. Aprendimos mucho de nuestras experiencias en el Espanyol, Southampton y Tottenham, creo que tenemos mucho que ofrecer a las personas que confiarán en nosotros", remarcó Pochettino.

El ex futbolista del seleccionado argentino -jugó tres partidos en el mundial de Corea y Japón 2002-, no se mostró limitado a poder ser el entrenador de un equipo que pueda pelear por los primeros puestos. "Hay que respetar a todos los clubes. Todos están trabajando muy duro e invirtiendo dinero y cada temporada tienen la ambición de estar entre los seis primeros o los cuatro primeros. No creo que puedas subestimar a ningún club", explicó.

Pochettino vive en Inglaterra desde el 2013, cuando llegó a Southampton después de haber dirigido al Espanyol de Barcelona. "Sigo creyendo que la Premier es la mejor liga del mundo. Disfrutamos mucho. Por supuesto, es una de las opciones. Puede ser mi prioridad, sin embargo no me cierro a irme a otro país", añadió.

El argentino de 48 años aseguró que debido a la incertidumbre causada por la crisis del coronavirus era difícil saber las oportunidades que podían llegar. "Vamos a vivir en el fútbol una era completamente diferente, que necesitamos descubrir. No sé cuando volveré a trabajar, pero lo importante es estar preparado. Por supuesto, todo el mundo puede ver cómo va a afectar a la economía el Covid-19. Las empresas que ofrecen entretenimiento futbolístico sufren y nuestra responsabilidad es entender la situación y ser solidarios", enfatizó.

En abril de este año, a Pochettino pareció haberle tocado ser la punta de lanza de un insólito pedido: una quita en su indemnización por parte de Totthenham, el club del que fue despedido en noviembre. "Para colaborar con la entidad ante la crisis que vive por el cese de las competencias", reveló el diario británico Daily Mail, que consignó que el entrenador tenía por delante un cobro de 8.500.000 libras.

La vez que Real Madrid lo tuvo en la mira

Pochettino pensó que sería el sustituto de José Mourinho en el banco de Real Madrid, pero la historia le deparó una situación inversa, ya que el portugués tomó su testigo en el Tottenham el año pasado. "Siempre imaginé que lo iba a sustituir. Él estaba en el Madrid y yo decía 'quizá algún día me quede con tu sitio', pero mira cómo es la vida. Él ha sido quien tomó mi sitio en el Tottenham", confesó.

La amistad entre Pochettino y Mourinho, más allá de las contingencias del mercado de pases

La relación del argentino con el portugués encierra respeto entre ambos y una amistad. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo", dijo el técnico oriundo de Murphy, Santa Fe. "Estoy muy feliz de que José esté en Tottenham y que me haya reemplazado. Una vez, cuando yo dirigía al Espanyol, me regaló una botella de vino y ropa del Real Madrid para mis hijos", dijo Pochettino en The Guardian.

El amargo recuerdo de la final de la Champions

Pochettino permaneció en Tottenham durante cinco temporadas, la última con el triste recuerdo de perder la Champions League contra el Liverpool. "Es difícil de aceptar. Fuimos mucho mejores que ellos y quizá merecimos un mejor resultado pero las finales hay que ganarlas. No va sobre merecerlo o no. Nadie está preparado para conceder en una final de Champions lo que nos pasó a nosotros a los 30 segundos, eso cambió todo, todas las emociones", recordó. El DT hizo referencia al centro del senegalés Sadio Mané que dio en la mano del francés Moussa Sissoko y el juez marcó el penal más rápido en una final de Champions League (23 segundos). Dos minutos más tarde, tras las protestas, el egipcio Mohamed Salah lo transformó en el 1-0 para Liverpool. "Fue difícil dejar de llorar, dejar de sentirme mal", finalizó el argentino.

Fuente: AFP