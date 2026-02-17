En qué canal pasan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (horario argentino), Benfica y Real Madrid se enfrentan en el marco de la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Francois Letexier, se disputa en el estadio da Luz y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El club portugués se clasificó a esta instancia del certamen tras finalizar en el 24° lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga. En la última fecha venció, justamente, a Real Madrid por 4 a 2 y, así, se quedó con el último cupo a los 16vos de final. En el plantel están los argentinos Nicolás Otamendi -emblema y capitán-, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, de gran actuación ante los madrileños el pasado 28 de enero.

Benfica ingresó por la ventana a los playoffs de la Champions League y quiere volver a ganarle a Real Madrid PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El Merengue, por su parte, se quedó a las puertas de avanzar directamente a octavos de final, un beneficio exclusivo para los ocho primeros puestos. Finalizó noveno con 15 unidades tras la caída ante los lusos y deberá superar esta ronda por segunda edición consecutiva, ya que en 2024-2025 venció a Manchester City por 6 a 3 en el resultado global. El único argentino del equipo es Franco Mastantuono.

Benfica vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Portugal y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.30 contra los 3.23 que se repagan por un hipotético triunfo de Benfica. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.80.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el encuentro ante Benfica THOMAS COEX - AFP

Posibles formaciones