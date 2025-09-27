Mauro Icardi marcó un golazo en el séptimo triunfo de un imparable Galatasaray en la Superliga de Turquía

Más allá de sus desventuras fuera del fútbol, Mauro Icardi es un goleador implacable en la Superliga de Turquía. El delantero rosarino consiguió el tanto con el que Galatasaray se impuso por 1-0 a Alanyaspor, con un definición de lujo a los 23 minutos. Un inesperado gesto técnico.

La jugada que selló el triunfo comenzó con una intervención destacada de Wilfried Singo. El futbolista marfileño superó la marca del turco Yusuf Ozdemir mediante un asombroso sombrero, avanzó hasta el área y lanzó un centro bajo para Icardi, que se anticipó en el primer palo y resolvió con un taco de espaldas que dejó sin respuesta al arquero local, Ertugrul Taskıran.

Tantas sorpresa y satisfacción provocó el gol que en el banco de suplentes los jugadores se pararon de sus asientos y aplaudieron por la jugada y la brillante resolución. Con este tanto, el atacante de destacados pasos por Inter, de Milán, y Paris Saint-Germain acumula cinco conquistas en seis partidos, y anotó por cuarto encuentro consecutivo en el certamen.

El clásico grito de Icardi, que está pasando un buen momento en el torneo turco luego de los 281 días de recuperación de la rotura de ligamentos y meniscos. Anadolu - Anadolu

Su último tanto había sido hace cuatro días, frente a Konyaspor, y causó furor en las redes sociales por su festejo. Aquella vez el argentino recibió una asistencia de taco de Yunus Akgün y definió con clase al primer palo. Inmediatamente, realizó la celebración que es marca registrada: juntó las manos, las llevó a una oreja e inclinó la cabeza, un gesto que es tendencia entre los fanáticos turcos.

Icardi se repone todavía de la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla derecha, por la que fue reemplazado el 7 de noviembre pasado en la victoria por 3 a 2 sobre Tottenham, por la cuarta fecha de la zona de grupos de la Europa League. Fue operado y la recuperación le demandó 281 días. Su regreso se produjo el 15 de agosto, cuando ingresó a diez minutos del final y marcó el 3-0 contra Karagümrük, por la segunda fecha de la Superliga.

Este viernes, el humilde Alanyaspor, local, estuvo cerca del empate, pero la jerarquía de Galatasaray fue suficiente. Con el 1-0, el equipo grande, que tiene figuras en Lucas Torreira, Leroy Sané, Davinson Sánchez y Victor Osimhen, suma 21 puntos, la cantidad óptima: encadena 7 triunfos en la misma cantidad de partidos. Su próximo compromiso será este martes, a las 16 de Argentina y frente a Liverpool, por la segunda jornada de la etapa preliminar de la Champions League.

El delantero de 32 años sigue siendo una pieza fundamental en el ataque del conjunto turco. Cada vez que convierte o produce acciones destacadas varios compañeros suelen abrazarlo y felicitarlo. Su retorno había generado expectativa. Lo que está ocurriendo parece darle la razón al entrenador turco Okan Buruk, que lo incluye en las convocatorias pese a que el rosarino no está aún al ciento por ciento en lo físico.

Esa situación mereció una respuesta del controvertido delantero. “Me siento muy bien. He visto algunas críticas en redes sociales, como que la última vez que pesé 77 kilos fue hace 15 años; no hay nada de cierto en esto. Estoy preparándome muy bien. De hecho, gané mucha masa muscular durante este proceso. Desde fuera no parece mucho, pero lo más importante es ayudar al equipo. Claro que quiero ser el máximo goleador, pero lo más importante es que el equipo gane títulos”, enfatizó.

En lo estrictamente futbolístico, el retorno del nacido en Rosario a los primeros planos es una muy buena noticia para Galatasaray, que está en el amanecer de una temporada exigente, con participación en la Champions League y el objetivo de mantener la supremacía local.

Icardi ganó cinco trofeos en menos de tres años en Turquía. El foco inmediato para el argentino está en mantenerse en forma y consolidarse nuevamente como goleador, en una liga que lo tuvo como máximo anotador en la temporada pasada.