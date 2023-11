escuchar

“Hoy no estoy muy contento con Kylian”, dice Luis Enrique pese al triplete de Mbappé. El entrenador del París Saint-Germain sorprendió después de la victoria 3-0 en Reims, que puso líder a su equipo en la Ligue 1, al decir que no estaba satisfecho plenamente con el partido del autor de los tres tantos de su equipo. La declaración llamó la atención luego de que la gran estrella de su equipo haya sido la figura descollante de la noche.

”No estoy muy contento con Kylian hoy. En los goles, no tengo nada que decir, pero puede ayudar más al equipo”, declaró en inglés al micrófono de Amazon Prime, la televisión difusora del partido en Francia. ”Voy a hablar con él en privado, no será nunca público”, añadió. “Es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Pero necesitamos que haga más cosas. Es mi opinión, quizás estoy equivocado”, apuntó. Más tarde, en conferencia de prensa, Luis Enrique habló del “margen de progresión” que todavía ve en el jugador, al que pidió “no dormirse en sus laureles”. ”Es verdad que ha marcado tres goles. Si alguien no vio el partido puede pensar que hizo un partido formidable, pero todavía puede mejorar”, insistió.

Luis Enrique gesticula durante el partido que PSG ganó con comodidad FRANCOIS NASCIMBENI - AFP

Después del partido, en declaraciones a Amazon Prime, Mbappé fue preguntado por su aporte al equipo en Reims. ”No necesito jugar bien para marcar goles, pero quiero las dos cosas, marcar goles y jugar bien. Ese es mi objetivo, para ayudar al equipo lo mejor que pueda”, afirmó el campeón mundial de 2018, políticamente correcto y sin entrar en conflicto, al menos desde las palabras en público, con su entrenador.

El equipo de la capital tomó los mandos de la clasificación: PSG aprovechó a la perfección la oportunidad que le había brindado el viernes Niza, que empató sin goles en Montpellier y había quedado con dos puntos más en la tabla. Un triunfo de los parisinos le permitía por lo tanto arrebatarle el primer puesto y los grandes favoritos al título cumplieron sin titubear su misión en el viaje a la vecina región de Champaigne.

Mbappé lleva la pelota ante la presencia del defensor de Reims Reims Emmanuel Agbadou FRANCOIS NASCIMBENI - AFP

No hubo que esperar mucho para que Mbappé abriera el marcador, en el minuto 3, controlando en el área un centro de Ousmane Dembelé para batir el arquero local. En la segunda mitad, Mbappé firmó el segundo en el 59 empujando a placer a la red gracias a un pase letal del español Carlos Soler y luego selló su ‘hat-trick’ en el 82 en una acción similar, aunque más rodeado de rivales, cuando envió un tiro desde la frontal del área pequeña a pase desde su derecha de Bradley Barcola.

En la tabla de goleadores, la estrella francesa dispara su cuenta particular a 13 tantos, reforzando su liderazgo. Su margen es ya de seis tantos sobre el segundo, el nigeriano Akor Adams, del Montpellier. Otra figura del PSG en el partido de este sábado fue el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, clave con sus actuaciones para evitar que el Reims se reenganchara al partido. La victoria supone además un alivio para el equipo de París, que esta semana cayó 2-1 ante el AC Milan en su grupo de la Champions League. El Reims (4º), una de las sorpresas del inicio de curso en Francia, plantó más batalla de lo que indica el marcador, pero no encontró cómo desactivar a su adversario.

Los goles de Mbappé

LA NACION