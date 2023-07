Mercado de pases: Dibu Martínez es buscado por Inter, pero Aston Villa rechazó la primera oferta del club italiano

escuchar

A sus 30 años, Dibu Martínez se encuentra en el pico de su carrera, pero aún con mucho por recorrer. Los títulos de Copa América, Finalissima y Mundial de Qatar que consiguió con la selección argentina elevaron exponencialmente su perfil y reconocimiento en el fútbol internacional, y también pudo trasladar su excelente forma a Aston Villa, que gracias a su gran campaña en la Premier League (finalizó séptimo) volverá a jugar en una copa europea, la Conference League, luego de más de una década.

Sin embargo, a pesar de este momento cúlmine por el que pasa el marplatense, luego de unos primeros años de carrera marcados por la incertidumbre y constantes préstamos al ascenso inglés, en el actual mercado de pases no se ha generado un gran interés entre los clubes de la elite europea. Los motivos principales son la diferencia económica entre la liga inglesa y el resto del continente, que significan que un posible traspaso sería sumamente costoso, y la preferencia por perfiles más jóvenes; Tottenham cerró al italiano Guglielmo Vicario, de 26 años, mientras que Manchester United optó por André Onana, de 27. Pero esto podría cambiar a partir del surgimiento de un interés por parte de Inter, nada menos que el actual subcampeón de la Champions League.

La temporada de Emiliano Martínez en Aston Villa

El conjunto italiano se encuentra en un período de fuerte transición en el arco, luego de vender al propio Onana, de destacada labor de cara a alcanzar la final de la máxima competencia europea (y perderla ante Manchester City), por 50 millones de euros. Y uno de los guardametas que tienen apuntado para reemplazarlo es Dibu, por quien recientemente habrían ofertado una cantidad que ronda los 15 millones. Sin embargo, Aston Villa rechazó ese primer acercamiento, dado que, si se desprendieran de Martínez, buscarían una cifra que supere los 17 millones que le pagaron a Arsenal en 2020, cuando apenas acumulaba unos pocos meses de continuidad sostenida como arquero titular, y antes siquiera de ponerse la camiseta argentina por primera vez.

Por este motivo, Inter estaría dispuesto a hacer un nueva oferta por el argentino, pero no sería el único jugador que tienen apuntado para el puesto. Según el periodista italiano Fabrizio Romano -especializado en mercado de pases-, el principal candidato para tomar el lugar de Onana sigue siendo Yann Sommer, de Bayern Munich. El suizo llegó al máximo campeón alemán en enero por solo 8 millones de dólares, y tiene una cláusula en su contrato que le permite salir por la misma cantidad de dinero. No obstante, sus 34 años de edad implican que se trataría más bien de una medida de corto plazo en comparación con Martínez, cuatro años más joven.

Inter también tendría apuntado a Yann Sommer, arquero de Bayern Munich CHRISTOF STACHE - AFP

Por el momento, el Dibu se encuentra haciendo la pretemporada con su actual club en Estados Unidos, como parte de un ciclo de partidos entre otros rivales de la Premier League. El primero de esos encuentros llegó el pasado domingo contra Newcastle, en un empate por 3-3 donde el arquero surgido en Independiente jugó 45 minutos. El próximo cotejo tendrá lugar este miércoles contra Fulham, y la gira culminará este domingo cuando se enfrente a Brentford. Posteriormente tendrá dos amistosos más de vuelta en Europa, ante Lazio y Valencia, y el 12 de agosto arrancará oficialmente la nueva temporada de liga con una visita a Newcastle. Será cuestión de tiempo ver si Martínez seguirá defendiendo el arco “Villano” para entonces.

Los campeones del mundo que cambiaron de club

Por el momento, tres integrantes del plantel argentino que se consagró en Qatar fueron producto de traspasos en el actual mercado de pases. El caso más resonante fue sin dudas el de Lionel Messi, que dejó el fútbol europeo para sumarse a Inter Miami de la MLS estadounidense, al término de su contrato con PSG. Su arranque en Florida viene estando a la altura de las expectativas, y en sus primeros dos encuentros por la Leagues Cup, un torneo en el que participan todos los equipos de primera división de México y Estados Unidos, acumula tres goles y dos asistencias presenciados por un amplio número de celebridades de dentro y fuera del deporte.

Lionel Messi disfruta de un gran arranque en su nuevo club, Inter Miami

Ángel Di María, el otro jugador que convirtió en aquella final de la Copa del Mundo ante Francia, también cambió de destino recientemente, pero lo hizo en un lugar mucho más familiar para él. Luego de que finalice su contrato con Juventus, que decidió no contar con él, regresó libre a Benfica, su primer destino en el fútbol europeo, después de 13 años. Su llegada a Lisboa causó una enorme expectativa entre los hinchas del campeón portugués, y una gigantesca multitud se reunió en su presentación en el Estádio da Luz.

El tercer jugador que se movió en este período fue otra de las figuras argentinas en Qatar, Alexis Mac Allister. Después de un brillante año en Brighton, al que guió a la Europa League por primera vez en su historia, el volante surgido en Argentinos despertó el interés de Liverpool, que desembolsó 42 millones de euros por su fichaje. Por si fuera poco, a su llegada los Reds le aseguraron la camiseta número 10 para hacerse cargo del mediocampo de los dirigidos por Jürgen Klopp.

Alexis Mac Allister dejó Brighton para sumarse a Liverpool Andrew Powell / LFC

Otros dos integrantes del proceso de Lionel Scaloni aún permanecen en sus clubes, pero tienen muy poca perspectiva de continuar. Leandro Paredes estuvo la temporada pasada a préstamo en Juventus, pero la Vecchia Signora decidió no prolongar el vínculo y regresó a PSG. El ex Boca no sería tenido en cuenta por Luis Enrique ni forma parte de la actual giral del conjunto francés en Japón, por lo que podría regresar a la Serie A luego de ser vinculado con Roma y Lazio.

Giovani Lo Celso, titular habitual de la Albiceleste pero que no pudo viajar a Qatar por una lesión, también regresó de su préstamo después de un excelente paso en Villarreal, y por el momento sí conforma el plantel de Tottenham en su gira asiática. De hecho, convirtió un gol y aportó una asistencia en la reciente goleada de su equipo por 5-1 a Lion City Sailors, de Singapur, en un amistoso. Sin embargo, tampoco se espera que sea parte de los planes a futuro de Ange Postecoglou, y también se le buscará una salida.

¡GOL DE GIO LO CELSO! El argentino apareció en el área y la mandó a guardar, para el 4-1 del Tottenham contra Lion City. Dos tantos en dos amistosos.



📺 Mirá el partido por #StarPlusLA pic.twitter.com/uwnqpUvZa4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2023

