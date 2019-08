Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2019 • 15:21

Lionel Messi tiene un objetivo entre ceja y ceja de cara a la próxima temporada del Barcelona: quiere ganar la Champions League. El conjunto catalán no conquista el máximo certamen continental desde 2014-15, cuando venció por 3-1 a la Juventus en la final por la Orejona.

Desde aquel desenlace, el Real Madrid ganó el título los siguientes tres años y el Liverpool celebró su éxito en el último certamen. Justamente el equipo de Jurgen Klopp dejó en el camino al Barcelona de Messi en unas semifinales inolvidables por su remontada en Anfield Road. Fue la segunda frustración consecutiva del club blaugrana, que el año anterior había sido eliminado por la Roma en una eliminatoria de similar trámite.

En la presentación del plantel antes de la Copa Joan Gamper, el capitán tomó el micrófono y le dedicó un mensaje a sus fanáticos de cara a la próxima campaña. "Buenas tardes. La verdad que es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada. Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico, y no tengo dudas que todos juntos vamos a volver a pelear por todo", comenzó Messi.

En el mismo escenario, hace un año, había lanzado una promesa: "Vamos a darlo todo para que la Champions vuelva al Camp Nou". A punto estuvo el conjunto catalán de lograrlo, pero la eliminación a manos del Liverpool trastocó todos los planes de un equipo que había ganado por 3-0 la ida en su estadio. Anímicamente golpeados, después cayeron en la final de la Copa del Rey frente al Valencia.

Campeones de la La Liga, Messi invitó a valorar el título conseguido: "La temporada pasada la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos por como se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso, para este también. Es algo muy importante lo que se hizo. Tal vez hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta lo difícil que es hacer eso"

Sin embargo, renovó su promesa: "Pero como todos sabemos, y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas, y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Visca Barca, visca Cataluña".

Con las incorporaciones de Frenkie De Jong y Antoine Griezmann, el Barcelona es uno de los máximos candidatos a adueñarse de la próxima Champions League.