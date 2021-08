Messi en PSG: cómo será su presentación ante los hinchas, las dudas sobre su debut y lo que dijo Pochettino

Durante un cuarto de hora, la prensa pudo asistir este viernes al primer entrenamiento abierto de PSG con Lionel Messi, su contratación estrella. El equipo que dirige el también argentino Mauricio Pochettino se prepara para enfrentar mañana como local a Racing de Estrasburgo, por la segunda fecha de la Ligue 1. En su estreno, el conjunto parisino derrotó como visitante a Troyes, uno de los recién ascendidos, por 2-1.

La primera parte de la práctica consistió en ejercicios livianos, trotes alrededor de la cancha y el típico “loco” en el que un grupo de futbolistas se paran en círculo y deben pasarse la pelota sin que uno o dos compañeros que van al medio puedan tocarla. Más tarde, y ya sin la presencia de los medios de comunicación, Pochettino diagramó un ensayo táctico de cara al encuentro de mañana.

Kylian Mbappé abre los brazos, Lionel Messi sigue su camino y Achraf Hakimi observa la acción: una postal del entrenamiento de PSG, que se prepara para jugar mañana con Estrasburgo, por la segunda fecha de la Liga de Francia. BERTRAND GUAY - AFP

En el entrenamiento estuvieron todas las estrellas de este verdadero equipo de los sueños. Los brasileños Marquinhos (todo apunta a que mantenga la cinta de capitán) y Neymar, los argentinos Ángel Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes y Lionel Messi, los italianos Marco Verratti y Gianluigi Donnarumma y el francés Kylian Mbappé, quien sería el único futbolista galo en el equipo titular que pararía Pochettino en el partido de mañana.

En rigor, el encuentro será una maratón. Porque PSG, que dispuso la entrada sólo para abonados, armará una presentación del plantel completo. El club organizará un evento en la previa del partido a puro entretenimiento. Allí estará la Pulga, claro, y se espera que lo aplaudan cerca de 50 mil personas, el aforo completo del Parque de los Príncipes , ya que las autoridades sanitarias dieron luz verde para que los estadios luzcan repletos.

El contingente argentino en PSG, a pura sonrisa: Mauro Icardi, Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes. BERTRAND GUAY - AFP

Entonces, si Messi no disputa sus primeros minutos contra Estrasburgo (apenas cuenta con dos entrenamientos en su nuevo club), ¿cuándo podría estrenarse como futbolista de PSG? La idea es mostrarlo aunque sea durante 15 minutos antes la triple fecha FIFA de comienzos de septiembre. El estreno, entonces, será de visitante, ya que el equipo de la capital francesa tendrá dos compromisos fuera de su estadio. El viernes 20 se medirá con Brest, a las 16 de la Argentina y por la jornada 3. Y el domingo 29 PSG visitará a Reims. La Pulga no juega desde el 10 de julio pasado, una fecha que quedará para siempre en su memoria: con la camiseta argentina levantó la Copa América tras vencer a Brasil por 1 a 0 en el mítico estadio Maracaná.

El mensaje de Pochettino: “Lo veo feliz”

Después del entrenamiento, Mauricio Pochettino ofreció su primera conferencia de prensa como entrenador de Lionel Messi... Una semana atrás, la suya había sido la primera voz oficial del PSG en reconocer la “posibilidad” de contratar al futbolista. Y hoy, con una sonrisa calma, trató de calmar la ansiedad de los periodistas presentes, que le preguntaron repetidamente sobre cuándo debutará Messi con su nuevo equipo. “Sabemos lo que representa Leo y lo que es como jugador de fútbol. Es un privilegio estar acá, en mi lugar. Tenemos muchos nombres que brillan y nuestro tremendo desafío es armar un buen equipo con ellos. Todos queremos tener a los mejores jugadores para tener ese problema para armar el equipo. Lo encaramos con mucho entusiasmo y energía”, arrancó el entrenador nacido en Murphy (Santa Fe).

Mauricio Pochettino, en el entrenamiento del Paris Saint-Germain Francois Mori - AP

Después, sí, respondió esa pregunta de la única manera que podía hacerlo: sin certezas. “¿Cuándo jugará? Hoy fue su segundo día de entrenamiento después de la final de la Copa América, que fue hace un mes. Vamos a ir paso a paso. La prioridad es que se sienta bien. Cuando esté en óptimas condiciones, va a debutar”. Se permitió también marcar la relación que mantuvieron desde que lo conoció, en veredas opuestas: “Siempre aprecié a Leo a la distancia, porque fui jugador y entrenador de mi queridísimo Espanyol, por lo que había una rivalidad de siempre con Barcelona. Ahora soy su entrenador, pero soy argentino y de Newell’s también”.

Sabe Pochettino que el camino que se inicia, ahora con Messi, no será sencillo de recorrer: la expectativa es tan alta que el segundo puesto no parece una posibilidad aceptable, aunque el fútbol impida ser tan categórico. Él lo lleva con tranquilidad y valora al recién llegado: “Lo veo feliz, con una energía increíble, muy motivado. Creo que eso es positivo. Uno admira a estos jugadores, pero ahora eso queda de lado porque soy su entrenador. Me he encontrado con una persona muy madura, ojalá disfrutemos de conseguir los objetivos que se plantea el club”, matizó.

Mauricio Pochettino y Lionel Messi, juntos en el PSG PSG

Más frases del DT

Di María y la pelota, en el entrenamiento de este viernes BERTRAND GUAY - AFP

