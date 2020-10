Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 10:19

Fue uno de los momentos más tensos de ESPN FC, el nuevo programa de debate de fútbol de la señal deportiva. Un proyecto que reúne a las figuras que tiene el canal tras sumar gran parte del staff de Fox Sports. Alejandro Fantino y Miguel Simón, que ya habían protagonizado un cruce la semana pasada, volvieron a tener un diálogo que se convirtió en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos. "Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que hacés vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: 'Fantino hace otra cosa diferente a la mía'. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?", lanzó Fantino, en referencia a una entrevista que le dio Simón al medio digital Enganche. Minutos después, el relator de ESPN disparó: "Si vos creés que yo te ninguneo, vos tenés que hablar con la producción o me lo decís a mí, y si vos creés que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer".

En los últimos días de septiembre, ESPN presentó como una "selección" el equipo integrado por Alejandro Fantino, Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón, y avisó que van a ir sumando invitados especiales y a otros reconocidos integrantes del staff del canal (así estuvio Gustavo López), aunque el as bajo la manga fue tomar otra vez como invitado a Fernando Niembro, quien reapareció en la TV como invitado de ESPN FC tras estar sin demasiados minutos de cámara desde 2015 (su lugar en los partidos de Copa Libertadores fue tomado por Diego Latorre). Por entonces, tuvo que renunciar a la candidatura del Pro luego de una denuncia por lavado de dinero en su contra.

La supuesta tensión entre Simón y Fantino sumó un nuevo capítulo. Hace siete días, el cruce tuvo relación a los datos que expuso Simón sobre los equipos de Diego Simeone y el latiguillo de "ganar como sea". "Me la hacés tan díficil", lanzó el conductor, tras la exposición con estadísticas.

En la entrevista con Enganche, Simón marcó sus diferencias con el estilo de Fantino, y terminó siendo el disparador del choque de anoche: "Algunos me decían: "Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino". Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda. A mí me encanta construir ahí".

Ese fue el disparador que llegó a la mesa de ESPN FC: "No, vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera...". Ahí lo interrumpió Fantino: "¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos creés que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?". "No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendés? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer", lo cruzó Simón.

Sobre el final, la amenaza de "salida" de Simón quedó en una anécdota, y Fantino decidió bajarle el tono a la discusión. Eso sí, el programa encontró ahí un punto de tensión que parece ser el disparador de futuros cruces al aire.

