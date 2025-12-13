En qué canal pasan Racing vs. Estudiantes, por la final del Torneo Clausura 2025

Este sábado, desde las 21 (horario argentino), Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de la final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Busca cerrar un año inolvidable con una nueva celebración, ya que en este 2025 ganó la Recopa Sudamericana y tuvo un gran rendimiento en la Libertadores, certamen en el que llegó hasta las semifinales y quedó eliminado ante Flamengo, luego campeón.

Gustavo Costas quiere ganar otro título con el club de sus amores, Racing, en medio de un ciclo exitoso Bruna Prado - AP

El Pincha, por su parte, eliminó a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado: 1 a 0 con un tanto de Tiago Palacios. Su camino hacia la definición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda. En esa instancia terminó con 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

Racing vs. Estudiantes: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 21 (horario argentino) en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Clausura 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.

A pesar de no partir como favorito en las apuestas, Estudiantes de La Plata quiere dar el batacazo ante Racing Nacho Amiconi

Posibles formaciones