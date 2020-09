"Milanesa con puré": Pollo Vignolo y su consejo para Boca en el debut copero

Pollo Vignolo opinó sobre cómo Boca debería afrontar el partido de su regreso a la Copa Libertadores Crédito: Fuente: Instagram @sebastianpollovignolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 13:50

El periodista deportivo Sebastián "Pollo" Vignolo le envío un consejo al cuerpo técnico de Boca Juniors, en relación a su debut en la Copa Libertadores de América, el próximo jueves ante Libertad en Asunción del Paraguay.

"Los equipos argentinos están disminuidos. Más en este contexto complejo, desfavorable, con un dólar que salta por el aire. Boca conservó la misma formación. Incluso, le pudo poner un poquito más al equipo campeón", consideró Vignolo en la edición del lunes de su programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports. Respecto de River, el narrador de la cadena televisiva internacional señaló que también "perdió pocos futbolistas y conserva la formación del equipo que ganó todo".

No obstante lo cual, el relator de fútbol estimó que ningún conjunto argentino es candidato a ganar la presente edición del torneo continental más importante de América. "Si Boca hubiese entrenado a la par del resto, y no existiera todo esto que pasó en la cantidad de infectados, claro que es candidato: por supuesto. (...) Hay un contexto, y hubo una situación complicada".

En ese sentido, y de cara al debut el próximo jueves, Vignolo lanzó: "¿Te digo algo, Cabezón (por Oscar Ruggeri)? No hay que inventar nada raro, eh. Milanesa con puré. Cuatro, cuatro, dos. Paraditos atrás. (Julio) Buffarini: si te vas diez veces, andate tres. Fabra: si vas diez veces, andá dos. La pelota, no la arriesguemos. ¿Los centrales? No salgamos lejos, ni al bulto. ¿El cinco? Tirate un poquito más atrás, juguemos más arropados, un poquito más juntos. De entrada es: sacaste un auto y no lo querés tocar".

"Me gustó la definición del Cholo (Sottile). Planificación contra un equipo en la altura. Después, ya sabemos. La verdad, yo estoy pensando mi primer partido. Voy a empezar así. Una vez que me empecé a soltar, me solté. Esto es así. El fuego sagrado lo llevas adentro, eso no se apaga", concluyó su análisis el animador televisivo.