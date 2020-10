Morena Beltrán opinó sobre el caso de Sebastián Villa. Expresó que "No tiene sentido que Boca ahora retroceda en su decisión de apartarlo del plantel" Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 12:09

En el programa 90 Minutos de Fútbol se debatió sobre la situación del delantero colombiano Sebastián Villa en Boca Juniors y la periodista Morena Beltrán, acompañada por varios de sus compañeros, fue muy contundente con su postura sobre la violencia de género.

Beltrán afirmó que la Justicia no le puede hacer un pedido a Boca para separe del plantel al jugador y que lo acontecido con Villa, desde que fue denunciado por su novia, fue una decisión institucional.

Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género y amenazas hacia su ex pareja a finales de abril, y sigue a la espera del fallo judicial. En aquel momento, Boca lo apartó del plantel profesional para que no vuelva a jugar hasta que la Justicia se expida. Sin embargo, en las últimas semanas el jugador volvió a entrenarse con sus compañeros y hasta jugó el más reciente amistoso disputado por el xeneize.

"Boca tomó esa decisión, se la aplaudió por una cuestión más ética y moral que legal, entonces no tiene sentido que ahora retroceda", dijo Beltrán por una supuesto interés de la institución y el jugador para que vuelva a vestir la camiseta del club.

Luego, la periodista cuestionó al club por cambiar de parecer y agregó: "No cambió la situación, perdonar es avalar que no pasó. Si vos querés ir en contra de la violencia, vos tenés que sostener la decisión. Acá Daniela no está diciendo que no ocurrió el hecho, dice que ocurrió y que lo perdona".

En la misma sintonía, el periodista Marcelo Sottile manifestó: "Ameal dijo en su momento que lo ocurrido con Villa fue una decisión del Consejo de Fútbol. Parece que la sentencia es nuestra y no de la Justicia. Nosotros, que estábamos de acuerdo con que lo de Boca es ejemplar, ahora no podemos estar de acuerdo si hace lo contrario".

El conductor del programa Sebastián Vignolo advirtió que Boca podría haber actuado de otra manera y alegar la inocencia del jugador hasta que se demuestre lo contrario. "Boca eligió un camino que todos aplaudimos, ahora no puede cambiar. Da la sensación, que si Boca lo empieza a utilizar, desaprueba su anterior decisión", dijo Vignolo.

El periodista Pablo Ladaga, también coincidió con sus compañeros y afirmó: "El fútbol argentino está perdiendo una gran oportunidad de dar el ejemplo. Boca ahora está entregando un mensaje de que Villa puede jugar. Como ciudadano, lo único que me importa es saber si estamos en presencia o no de un golpeador".