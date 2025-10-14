Mundial 2026: Benín quedó fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo y Nigeria jugará el repechaje

La eliminatoria africana está llegando a su fin y quedan pendientes solamente las definiciones del repechaje. Este martes se desarrollaron seis partidos y el foco estaba puesto dos del grupo C. Hasta el momento, son 28 las federaciones que accedieron a Canadá-Estados Unidos-México 2026, más de 50% del total de 48.

En ese contexto africano, una selección que tenía la posibilidad de hacer historia desaprovechó su chance y se quedó sin nada. Se trata de Benín, que lideraba la zona pero fue goleado por Nigeria. Esto permitió a las Súper Águilas pasar el repechaje y se aprovechó de la situación Sudáfrica, que vuelve a la Copa del Mundo tras ser anfitrión en 2010. Y eso, a pesar de una quita de 3 puntos.

El último gol de Nigeria contra Benín

En el grupo C Benín llegaba como líder, con 17 puntos. Detrás estaba Sudáfrica, con 15, pese al descuento de 3 unidades por la alineación indebida de un jugador, sucedida el pasado 21 de marzo. Tercero llegaba Nigeria, con 14. La definición era muy apretada.

En la décima y última fecha, Benín visitaba a Nigeria en el estadio Godswill Akpabio International, de la ciudad de Uyo. Los visitantes debían ganar para lograr la primera clasificación para un mundial en su historia. Un empate los comprometería un poco porque en Nelspruit Sudáfrica recibía a Ruanda. En la simultaneidad de los partidos, las noticias para Benín comenzaron a ser malas en el propio inicio. A los tres minutos, Victor Osimhen estableció el 1 a 0 para los nigerianos. Y en el otro duelo, los Bafana-Bafana abrieron el marcador a los cinco por parte de Thalente Mbatha.

Oswin Appollis, de Sudáfrica, celebrando su gol contra Ruanda; los Bafana-Bafana jugarán el Mundial 2026, después de ser anfitriones en el de 2010. Alfonso Nqunjana - AP

Con estos resultados cambiaba el panorama, que empeoró para Benín. La selección del pequeño continuó recibiendo golpes: Oswin Appollis consiguió el 2 a 0 para Sudáfrica ante Ruanda y las Súper Águilas también marcaron el segundo y continuaron apagando la ilusión del equipo que llegaba puntero al desenlace. En la segunda parte Nigeria terminó de construir el 4 a 0 gracias a Osimhen, que marcó un triplete, y a Toluwalase Emmanuel Arokodare, que anotó el tanto definitivo. Mientras tanto, en Sudáfrica Evidence Makgopa puso el 3 a 0. De este modo, la gesta de Benín de alcanzar su primer mundial se desmoronó por completo.

La fiesta se trasladó a Nelspruit donde hubo un grito de celebración y de desahogo. Hace un mes los Bafana-Bafana recibieron el duro golpe de la quita de tres puntos por la incorrecta inclusión a Teboho Mokoena en el 2-0 a Lesoto. La infracción fue clara: el mediocampista de Mamelodi Sundowns había acumulado dos tarjetas amarillas frente a Benín y Zimbabue y debía cumplir una fecha de suspensión. Pese a ello jugó como titular, y FIFA fue terminante al aplicar el artículo 19 del Código Disciplinario y el 14 del reglamento de la fase preliminar. El resultado fue revertido y Lesoto pasó a ganar por 3-0 en los escritorios. Ese castigo pudo dejar sin Copa del Mundo a los sudafricanos, pero los resultados posteriores fueron los necesarios y devolvieron al país al Mundial tras ser el organizador en el año 2010. Se tratará de la cuarta participación de Sudáfrica, luego de las de 1998, 2002 y 2010.

Por su parte, Nigeria jugará un repechaje luego de no estar en Qatar 2022. Y para Benín será cuestión de reintentar para el Mundial del 2030, pero la desazón será muy grande para los Guepardos, que se encontraron de cerca con la chance más clara en años de ganarse un lugar y terminaron sin nada.

Con la clasificación de Sudáfrica ya están decididas 28 de las 48 selecciones que participarán en el Mundial. Cabo Verde era la más reciente en sumarse. Este martes consiguieron sus cupos también Costa de Marfil y Senegal, y en el repechaje, además de Nigeria, desembocarán Gabón, República Democrática de Congo y Camerún. La lista de los clasificados hasta ahora es la siguiente: