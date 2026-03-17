Mundial 2026: Irán quiere participar y le pide a la FIFA trasladar de EE.UU. a México sus partidos

La guerra desatada en Medio Oriente pone en serio riesgo la participación de la selección iraní en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Luego de que las autoridades de la Federación de Irán dijeran primero que no se presentarían al máximo evento del fútbol porque los tres partidos que le corresponden a la fase de grupos tienen sede en canchas estadounidenses, ahora indicaron que le están pidiendo a la FIFA trasladar esos encuentros a tierra mexicana.

“Dado que [Donald] Trump declaró explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, desde luego no viajaremos a Estados Unidos”, dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en una publicación en la cuenta de X de la embajada iraní en México. “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México”, agregó.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

Días atrás, el presidente de Estados Unidos dijo que Irán era bienvenido a participar del Mundial, pero agregó que quizá no fuera apropiado que jugaran en EEUU “por su propia vida y seguridad”. El gran evento mundial comenzará el próximo 11 de junio y está previsto, de acuerdo al sorteo, que Irán dispute dos partidos de la primera fase del grupo G (donde también están Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) en Los Ángeles y uno en Seattle.

Mundial 2026: Irán quiere participar y le pide a la FIFA trasladar de EEUU a México sus partidos. -�,Agencia AFP - AFP�

De no haber un resultado positivo en las negociaciones entre Irán y la FIFA, el organismo se verá en la urgente tarea de encontrar un sustituto. Irak podría ocupar el cupo que quedaría vacante por ser la siguiente selección mejor posicionada en las eliminatorias de la región. La selección de Emiratos Árabes Unidos también aparece entre los posibles candidatos como reemplazo.

El comunicado publicado por la selección de fútbol de Irán en su cuenta de Instagram

La semana pasada, el ministro de Deportes de Irán declaró que no era posible que los jugadores iraníes participaran en el máximo torneo del fútbol mundial después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos, junto con Israel, contra Teherán. Durante esos bombardeos murió el líder supremo de la República Islámica.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) dijo este lunes que no había recibido ninguna notificación de que Irán se fuera a retirar del campeonato. “Al fin y al cabo, es la federación la que debe decidir si van a jugar. Hasta hoy, la federación nos comunicó que van a acudir al Mundial”, declaró a la prensa en Kuala Lumpur el secretario general de la entidad, Windsor John. Irán había logrado la clasificación al Mundial tras terminar en el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de su confederación.