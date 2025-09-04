Mundial 2026: la FIFA anunció el cronograma de venta de entradas para los 104 partidos

El primer Mundial de fútbol con 48 selecciones y tres países (Estados Unidos, México y Canadá) como anfitriones ya tiene el esquema de venta del paquete inicial de entradas, para la competencia que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. La FIFA anunció en su página que el próximo miércoles 10 de septiembre, los poseedores de tarjeta de crédito VISA “que se registren en el sorteo tendrán la posibilidad de acceder a la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial”.

Los interesados deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrar su solicitud. Al completar este paso, recibirán notificaciones sobre las fechas de venta de boletos y los detalles del proceso de compra. El plazo de las inscripciones para el sorteo preferente VISA es del 10 al 19 de septiembre.

“Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio”, señaló Heimo Schirgi, Director General de Operaciones de la Copa Mundial.

En el estadio Azteca, del Distrito Federal de México, se disputará el partido inaugural, el 11 de junio de 2026 Mauricio Salas Franco - Shutterstock

Los ganadores del sorteo recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir entradas. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán localidades para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.

Para la etapa de grupos, el precio de cada entrada será desde los 60 dólares. La FIFA también informó que “los asientos más exclusivos para la final alcanzarán hasta los 6730 dólares”.

Como ya sucedió durante el reciente Mundial de Clubes en los Estados Unidos, también organizado por la FIFA, el proceso de venta de boletos se basará en el “precio dinámico”, con variaciones de abaratamiento o encarecimiento de acuerdo con la demanda.

En los próximos meses se habilitarán nuevas fases de expendio. Quienes no hayan participado en el sorteo preferente de Visa, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo desde octubre de este año hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026:

Segunda fase: sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección. Los ganadores recibirán horarios específicos para adquirir entradas (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase: sorteo por selección se que iniciará poco después del sorteo del fixture del Mundial (5 de diciembre). En esta etapa, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la etapa de grupos .

. Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Se espera que, conforme se acerque el Mundial, se pongan a disposición nuevas opciones, como entradas de aficionado (pensadas para quienes desean sentarse con otros seguidores del mismo equipo) y boletos condicionales de aficionado (para reservar un asiento, en caso de que su selección avance a las rondas de eliminación directa).

Asimismo, más adelante, la entidad que rige el fútbol habilitará una plataforma de reventa oficial en FIFA.com/tickets para que los titulares de boletos tengan una opción segura y confiable. Esta iniciativa busca proteger a los fanáticos contra la reventa no autorizada o ilegal.