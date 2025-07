Mundial de Clubes, PSG vs. Real Madrid, una semifinal que sabe a final anticipada

Real Madrid y Paris Saint-Germain jugarán este miércoles desde las 16 de la Argentina una suerte de final anticipada del Mundial de Clubes. En el estadio MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, que tiene capacidad para 82.500 espectadrores, no estará en juego el trofeo sino un pasaje al partido decisivo del domingo, en el que ya espera Chelsea tras su 2-0 a Fluminense.

Se trata de un encuentro entre los últimos dos ganadores de la Champions League. En los casi 100 minutos de fútbol habrá más de un duelo, batallas parciales que influirán en el resultado final. Por ejemplo: Kylian Mbappé, en medio de la incerteza sobre su titularidad, frente al club PSG. Otra: Luis Enrique, DT de Paris, en el primer enfrentamiento con Xabi Alonso. Más: Jude Belingham y Federico Valverde contra los portugueses Vitinha y João Neves en la mitad de la cancha.

Los merengues y PSG no se enfrentan desde los octavos de final de la Champions de 2022, cuando la serie fue resuelta en favor del conjunto blanco gracias a tres tantos de Karim Benzema, hoy empleado en Arabia Saudita con un contrato multimillonario. Mbappé, la estrella llamada a reemplazar al goleador, padeció en el Mundial una gastroenteritis que lo derivó a un hospital, primero, y al banco de suplentes, después. Y su ausencia propició un brote verde, Gonzalo García.

El joven 9 de Real Madrid Castilla, que tuvo educación primaria en el fútbol argentino y lleva sangre de Hollywood, acumula cuatro goles en el Mundial y es uno de los máximos anotadores. Alonso, el entrenador, anfronta una disyuntiva: ¿lo sienta en el banco de suplentes y pone a Mbappé desde el inicio, o confía en que la estrella juvenil seguirá brillando en Estados Unidos?

El otro gran dilema del director técnico vasco, que suma apenas cinco partidos como tal en Real Madrid, es quién reemplazará al suspendido Dean Huijsen, expulsado frente a Borussia Dortmund en el encuentro de los cuartos de final. El juvenil Raúl Asencio es el principal candidato, pero no está luciéndose en el torneo: concedió un penal en el debut y fue expulsado en el segundo partido.

Su colega en el banco de PSG, el asturiano Luis Enrique, tiene todo más claro. En su caso pierde a dos defensores por suspensiones, Lucas Hernández y el ecuatoriano Willian Pacho, pero sus futbolistas tienen incorporada la doctrina de juego como si fuera un mantra. En el equipo parisino todos atacan y todos defienden. Nadie, salvo los zagueros centrales, tiene un rol fijo. Los futbolistas no son meramente posicionales y todo es dinámico.

El 9, Ousmane Dembélé, no es 9. Los extremos, Khvicha Kvaratskhelia –tan impredecible como impronunciable es su nombre– y Desiré Doué pueden aparecer por el centro. Los portugueses João Neves y Vitinha pueden jactarse de ser la mejor pareja de mediocampistas de Europa. No hay sala de máquinas que juegue y distribuya como la de Paris Saint-Germain.

Y el equipo francés tiene, además, una defensa sólida. Una muralla que concedió un solo gol en el campeonato: se lo hizo Igor Jesus, de Boatafogo, en la etapa de grupos. El ultraofensivo Bayern, con Harry Kane como faro del área, se quedó sin luz y no logró vulnerarle el arco ni siquiera con dos hombres más. Con esa roca se enfrentará Real Madrid.

Luis Enrique palpita el partido con los pies sobre la tierra. No es una metáfora: el asturiano mostró a los medios de comunicación su rutina de caminar descalzo sobre el césped, un método conocido como “earthing” o “grounding”. “Llevo un año haciéndolo y me han desaparecido las alergias y el moquillo”, dijo el entrenador en su serie documental No tenéis ni ****idea. Mientras el DT caminaba, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, miraba desde un gazebo, a resguardo del sol.

“Respetamos a todos porque son un buen equipo. Tienen grandes jugadores individuales, pero creo que son un mejor equipo que otros que solo tienen jugadores individuales. De todos modos, lo más importante es cómo es el equipo. Así que los respetamos y lucharemos contra todos”, anticipó el georgiano Kvaratskhelia.

Los futbolistas de Real Madrid, que estrenó en el campeonato a sus dos refuerzos, Trent Alexander-Arnold y el suspendido Huijsen y espera por la incorporación del argentino Franco Mastantuono, debieron postergar el contacto con la prensa: el avión que los llevaba de Palm Beach a Nueva York se retrasó una hora por cuestiones meteorológicas: Miami está bajo alerta de tormentas fuertes durante toda la semana.

FIFA tiene lo que quería: un duelo de titanes en la antesala de la final en el nuevo Mundial de Clubes. Ambos llegan con la carrocería gastada por una temporada extenuante, es cierto. Pero Madrid y Paris querrán ganar para quedar a noventa minutos del cetro. El triunfo final en el certamen tendrá un sabor distinto según cuál lo logre. Para unos, los blancos, puede implicar la piedra angular de un proyecto, el de Xabi Alonso, que recién comienza. Para otros, los de la Ciudad Luz, una victoria supondría la certeza de que el camino elegido es el correcto, y la esperanza de que Luis Enrique haya fabricado un equipo que puede marcar una época. Después de todo, PSG ya ganó la primera Champions de su historia. Ahora va por el primer Mundial de Clubes... de la historia en este formato.

