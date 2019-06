El festejo holandés ante Japón llegó sobre la hora, tras un claro penal Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 21:30

Un penal convertido por Lieke Martens en el último minuto le permitió a Holanda ganar por 2-1 este martes su partido de octavos de final frente a Japón, con dos tantos de la jugadora del Barcelona, y clasificar a la siguiente instancia del Mundial femenino. La mano de la capitana Saki Kumagai fue clara, pero de todos modos la jueza se tomó unos minutos para la confirmación desde las autoridades del VAR.

Con esa agónica definición en el Roazhon Park de la ciudad de Rennes y el previo éxito de Italia por 2-0 sobre China, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del torneo que se juega en Francia y tiene una particularidad: Estados Unidos es el único seleccionado que sigue en carrera, frente a siete europeos, y deberá jugar su continuidad frente a los locales.

La derrota fue un cruel final para el equipo japonés que se llevó por delante a su rival en la última media hora de partido, con un disparo al travesaño incluido por medio de Hima Sugita (79), y varias intervenciones de la arquera y la defensa holandesas.

Pero fue su estrella, Kumagai, capitana del equipo y jugadora del Lyon francés, la que cometió la mano en el área, tras un disparo de Vivianne Miedemaque, y propició que Holanda, actual campeona europea, se tomara la revancha de la eliminación ante Japón en los octavos del Mundial de Canadá 2015.

El penal que definió el último clasificado

Italia, que no llegaba a cuartos de final de un Mundial femenino desde hace 28 años, se impuso en Montpellier a China por 2-0, materializando dos de las pocas ocasiones de que dispusieron en un partido dominado físicamente por sus rivales. Esta clasificación femenina a la ronda de las ocho mejores contrasta con la ausencia del equipo masculino en el último Mundial de Rusia 2018 y el reciente fracaso de la Sub 21 masculina, eliminada el lunes en la primera fase de la Eurocopa.

En las jornadas previas ya habían superado el primer juego de la etapa de playoffs Alemania (derrotó por 3-0 a Nigeria), Noruega (superó en los penales a Australia), Inglaterra (venció por 3-0 a Camerún), Francia (batió por 2-1 a Brasil), Estados Unidos (le ganó por 2-1 a España) y Suecia (doblegó por 1-0 a Canadá).

De este modo, por los cuartos de final se enfrentarán: Noruega vs. Inglaterra (el jueves); Francia vs. Estados Unidos (viernes), Holanda vs. Italia (sábado) y Alemania vs. Suecia (sábado). Precisamente el encuentro entre la selección local y las estadounidenses asoma como el cruce más trascendente de la llave