Mundial Qatar 2022: ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en el cierre de la desconcertante primera rueda?

En un momento había murga y candombe en el desierto, pero esta vez la épica no acompañó a Uruguay. En el día 13 de la Copa el Mundo, sí, 13, Uruguay quedó eliminado en la primera rueda. Como tantas veces, se había repuesto a la adversidad: su arquero, Roche, atajó un penal contra Ghana cuando el partido todavía estaba en cero, y después, dos tantos de Giorgian De Arrascaeta lo puso a salvo de cualquier esfuerzo de los africanos. Pero no lo puso a salvo de lo que ocurría en el otro partido: se imponía Portugal contra Corea del Sur, resultado perfecto… hasta que los asiáticos empataron y llenaron de incertidumbre la definición del grupo. Y en el minuto 91, sí, cuando empezaban a disputarse los minutos adicionados, Hee-chan desató el festejo coreano porque les arrebató el segundo puesto a los charrúas por goles a favor. El VAR y sus inconsistencias ignoraron un penal a Cavani, pero la eliminación de Uruguay se comenzó a tejer por su exceso de recaudos en los encuentros anteriores. Las lágrimas de Luis Suárez, en su despedida de los mundiales, resumieron la decepción de un equipo, de un país.

En el Mundial de las rarezas, la primera rueda no podía despedirse sin alguna de sus diabluras. Ningún seleccionado ganó sus tres partidos en el grupo. Ninguno. Ni Brasil, que con un equipo alternativo, y aun sin jugar muy bien, convirtió en figura al arquero camerunés, Epassy, que tuvo magníficas intervenciones ante Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús, Fred y Antony. Porque Brasil, aunque el resultado no le cambiaba nada, nunca dejó de atacar, sello de su propuesta. Pero en el final, en el minuto 93, una réplica fulminante y gol de la leyenda africana, Vincent Aboubakar, que en el festejo recibió la segunda amarilla y se marchó expulsado.

Permítanme un resumen: Japón les ganó a Alemania y a España. Corea del Sur le ganó a Portugal. Australia le ganó a Dinamarca. Irán le ganó a Gales. Arabia Saudita le ganó a la Argentina. Marruecos le ganó a Bélgica. Túnez le ganó a Francia. Y Camerún le ganó a Brasil. Estamos ante la Copa del Mundo más abierta en años y años y años…

Se cerró la etapa de grupos y este sábado ya comenzarán los octavos de final. No frena el Mundial. Los perdedores, por perspectiva, por historia, han sido Alemania, Bélgica, Dinamarca y Uruguay. El paso al frente lo dieron Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia. Un desplazamiento del mapa futbolístico: Europa y Sudamérica han retrocedido ante el avance sitios del globo menos convencionales. Los que cumplieron con los deberes, pese a algunos sustos, fueron Brasil, la Argentina, España, Holanda, Inglaterra, Francia y Croacia.

Todos los continentes, por primera vez, otro dato inédito para Qatar 2022, estarán representados en la etapa del ‘mata-mata’, con Senegal y Marruecos atentos a dar alguna vez el zarpazo por África.

De los 16 equipos que animarán los octavos de final del torneo, solamente quedan cinco seleccionados invictos. Otro indicador de la inestabilidad. Vamos con el programa:

Este sábado: Países Bajos vs. Estados Unidos y la Argentina vs. Australia. El domingo: Francia vs. Polonia e Inglaterra vs. Senegal. El lunes: Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur. Y el martes: España vs. Marruecos y Portugal vs. Suiza.

¿Se animan a espiar cómo seguirá el Mundial? Yo no, Qatar 2022 ya nos ha dado muchas lecciones.

