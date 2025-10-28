Los hinchas le hicieron una bandera a Mauro Icardi pero en las redes estallaron por el “parecido”

Mauro Icardi se encuentra viviendo un momento de ensueño en Galatasaray, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del plantel gracias a que pudo desplegar su cuota goleadora este año. Para reconocerle esta influencia, los hinchas del conjunto turco le dedicaron una enorme bandera con su figura y la inscripción “capitán”, la cual desplegaron en el último partido por el torneo local.

Luego de volver de su dura lesión, en la temporada 2025/2026 Icardi lleva jugados 11 partidos de los cuales ocho fueron en la Süper Lig turca y tres en la UEFA Champions League. Anotó cinco goles en la liga local y participó de varios en la Champions League, aunque en esta última competición aún marcó en los partidos disputados. En total, lleva seis goles en todas las competiciones con Galatasaray esta temporada.

La cuenta oficial de X de Champions League reconoció la importancia de Icardi en su club y compartió la foto de la bandera. En la imagen se lo puede ver al novio de la China Suárez con el puño en alto posando en frente de la bandera. Atrás, los fanáticos se mostraban sonrientes junto a su ídolo. Con la inscripción “capitán”, los hinchas reconocieron la trascendencia del rosarino dentro y fuera de la cancha.

La cuenta oficial de Champions League compartió la foto

En el último partido del Galatasaray, el delantero argentino metió el último gol en la victoria 3 a 1 ante Goztepen. Desde su llegada en julio de 2023, Icardi marcó un total de 49 goles en todas las competiciones con el club y es considerado una pieza clave en el equipo que dirige Okan Buruk.

El último gol de Mauro Icardi en el Galatasaray

En el club de Estambul también brillan otros jugadores de renombre internacional: Victor Osimhen (Nigeria), Leroy Sané (Alemania), İlkay Gündoğan (Alemania) y Lucas Torreira (Uruguay). Al destacarse con semejantes figuras al lado, la presencia de Icardi en el Galatasaray se agiganta a cada partido y así lo reconocen los hinchas.

Reacciones en las redes

Los hinchas turcos celebraron la bandera pero, también, cuestionaron que se pareciera 100% a su capitán. “¿Soy el único que lo ve con los ojos entrecerrados?“, escribió un usuario. Otro agregó: ”¿Por qué pusieron a Hasan Şaş en la foto?“.