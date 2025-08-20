LA NACION

Mushuc Runa venció por 2-1 a Independiente del Valle como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Mushuc Runa venció por 2-1 a Independiente del Valle como local, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. Para Mushuc Runa los goles fueron marcados por Jhonnier Chalá (a los 47 minutos) y Cristian Penilla (a los 71 minutos). Para Independiente del Valle el gol fue marcado por Michael Hoyos (a los 100 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

