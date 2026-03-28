Nahuel Gallo vio el partido de la selección argentina desde el palco de honor de AFA

El gendarme Nahuel Gallo asistió este viernes a La Bombonera para ver el amistoso de la selección argentina ante Mauritania. Estuvo en el palco de honor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a metros de donde se encontraba el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Gallo miró el partido de la Scaloneta acompañado por su esposa y su hijo, con quienes se tomó fotos en el palco. Asimismo, Tapia le entregó una plaqueta con una imagen de su familia y una camiseta de la selección argentina con su nombre en el dorso.

Horas antes, el gendarme había compartido una imagen con la camiseta de la selección argentina y escribió: “Hablame de felicidad. Tengo a mi bebé, mi mate y no puede faltar la pasión argentina”.

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le entregó junto a referentes albicelestes una plaqueta a Nahuel Gallo en el entretiempo del amistoso que jugó la Selección Argentina ante Mauritania. pic.twitter.com/kOugeqOaaK — AFA (@afa) March 28, 2026

Lo cierto es que el gendarme que fue detenido por el régimen chavista de Nicolás Maduro y estuvo preso 448 días fue liberado tras un operativo montado por Tapia, su par Giménez Ochoa y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. De esta manera, el regreso de Gallo a su casa se convirtió en una nueva disputa entre el Gobierno y la AFA.

Gallo emprendió su regreso a la Argentina el domingo 1° de este mes, minutos antes de que el presidente Javier Milei iniciara su discurso en la Asamblea Legislativa. Tal como informó LA NACION, en la Casa Rosada se enteraron de la noticia apenas unos minutos antes.

Luego, el Gobierno libertario agradeció las gestiones que se realizaron desde Italia y Estados Unidos, junto con otras organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, pero no mencionó a la AFA.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, indicaron desde la AFA en un comunicado y compartieron una foto en la que figuran Gallo, Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y presidente de Deportivo Armenio y el director de Protocolo y Ceremonial de la AFA, Fernando Isla Casares, conocido como “El Gaucho”.

Háblame de felicidad tengo mi bebé, mi mate y no puede faltar la pasión ARGENTINA 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/pNjmyssrVX — Nahuel Gallo (@nahuollag) March 27, 2026

El primer amistoso de la Argentina

En el marco de las últimas presentaciones de la selección argentina en el país en la antesala del Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2 a 1 a Mauritania en la Bombonera. Enzo Fernández abrió el marcador tras una jugada colectiva y Nico Paz anotó el segundo de tiro libre, mientras que Lefort descontó sobre el final para el seleccionado que ocupa el puesto 115 en el ranking de la FIFA.

La última vez que la selección argentina jugó en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Ahora se medirá el próximo martes ante Zambia, en el mismo estadio.