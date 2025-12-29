Video: el increíble KO de Touba Niang, el vendedor ambulante senegalés que pelea en la Argentina

El boxeador senegalés Touba Niang protagonizó uno de los nocauts más impactantes del año al vencer por KOT al argentino Agustín “Bazooka” Chávez el pasado domingo 28 de diciembre en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Esta victoria marcó el cierre de la temporada deportiva para el joven extranjero que reside en Quilmes y vende ropa en la calle.

La definición del pleito sucedió de forma súbita en el cuarto asalto, cuando Niang lanzó una serie de ataques precisos contra su rival en los segundos finales del periodo. El árbitro Ricardo Vivas realizó la cuenta de protección y llegó hasta el número nueve y Chávez sobrevivió al asalto gracias al sonido de la campana. El rincón del boxeador santiagueño decidió el final del encuentro instantes después. La toalla voló antes del inicio del quinto round.

La transmisión televisiva del evento registró la potencia de la acción final. “¡Derechazo upper y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!”, exclamó el relator durante la caída del argentino. El deportista africano exhibió una bandera argentina pintada sobre su oreja derecha, un gesto que imitó la estética del arquero de la selección nacional de fútbol. El senegalés festejó el triunfo con los brazos en alto antes de la confirmación oficial del resultado y el público presente lo aplaudió.

El argentino dominó los primeros pasajes del encuentro al aplicar un plan táctico prolijo y audaz sobre el cuadrilátero, con golpes que llegaron con claridad durante los rounds iniciales. En el tercer asalto, un zurdazo del santiagueño derribó a Niang y el público manifestó su sorpresa ante la caída del africano. El árbitro descontó un punto al senegalés por infracciones constantes durante el pleito. El boxeador extranjero mostró desorden en su técnica hasta el momento de la definición.

La potencia de Niang revirtió la tendencia en los últimos 15 segundos del cuarto round. Esta victoria permitió que el boxeador mantuviera su invicto profesional en la categoría y suma 10 triunfos en igual cantidad de peleas, de los cuales 7 de estos éxitos terminaron por la vía rápida antes del límite. Mientras que Chávez quedó con un récord de 6 victorias y 4 caídas. El argentino sufrió una presunta fractura de mandíbula tras el impacto final.

Touba Niang nació en Watef, un pueblo rural de la región de Louga en Senegal y a los 15 años inició un viaje migratorio extenso hacia el continente americano. El joven cruzó África y llegó a España, luego viajó a Ecuador y desde allí avanzó por tierra hacia el sur del continente, donde utilizó colectivos para cruzar diversas fronteras. Pagó permisos para seguir su camino hacia la Argentina, mientras que sus padres, Mbene y Cheikh, quedaron en su tierra de origen. Su hermano Abdou ya vivía en el país y facilitó su llegada.

El boxeador se estableció en Quilmes hace casi una década, donde aprendió el idioma y adoptó los modismos locales. Niang vende ropa y zapatillas en la calle de forma habitual. Reparte su tiempo entre el trabajo comercial y el entrenamiento en el gimnasio. Su vínculo con el boxeo comenzó en 2021, pero el profesionalismo llegó en 2024 y desde entonces, sus presentaciones atraen a la comunidad senegalesa local, lo que le permitió regularizar su situación migratoria y ayudó a dos de sus hermanos para que se radicaran en el territorio nacional.

El deportista es simpatizante de Boca Juniors y sus fotos en el estadio de La Bombonera ganaron popularidad en redes sociales. La vida de Niang refleja la realidad de los ciudadanos senegaleses en el país, un grupo reside principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El futuro plantea nuevos desafíos reglamentarios para su carrera. El joven necesita la nacionalidad argentina para pelear por títulos oficiales a nivel nacional o sudamericano. Niang analiza esta decisión sin apuro y mientras tanto, el vendedor ambulante acumula victorias y atención de la prensa especializada.

