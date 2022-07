Newell’s - Racing: un empate con un espectador de lujo (Lionel Scaloni) que lo deja a la Academia con una estadística en contra

Fue un 0 a 0 enorme entre Racing y Newell’s. El partido se anunciaba como uno de los más interesantes de la fecha pero resultó un tedio. El puntero recibía a un equipo que venía de ganar el clásico ante Independiente y que tenía una oportunidad ideal para demostrar que quiere ser protagonista del campeonato. En la primera jugada del partido, la Academia hilvanó nueve toques en una buena jugada que terminó en la salida apresurada del arquero Franco Herrera. Casi 100 minutos después, el tiro libre final de Edwin Cardona tuvo el mismo destino. Nada cambió en el medio: Racing buscó los tres puntos pero nunca encontró la fórmula para vulnerar a uno de los invictos que tiene este campeonato.

Había tensión en el Parque de la Independencia. Para Newell ‘s no era un partido más: un triunfo lo dejaba solo en la cima del campeonato. Y en el horizonte aparece nada menos que el clásico rosarino el próximo jueves.

Jonathan Gómez, volante de Racing, intenta un ataque ante Newell's FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia

Con la solidez que lo caracteriza a lo largo de este torneo, la Lepra cedió campo y terreno. En el armado defensivo no sintió la ausencia de Walter Ditta ni del arquero Ramiro Macagno. En el primer tiempo casi ni se lastimaron. Los arcos le quedaban lejos a los dos equipos, aunque el debutante Herrera pudo mostrar su seguridad.

Lo mejor del partido

Para los rosarinos se trató de la tercera igualdad consecutiva, aunque aún sigue líder. El equipo de Javier Sanguinetti, que ahora comparte la punta con Atlético Tucumán y Argentinos Juniors, es un cuadro muy ordenado. Con cinco jugadores preparados para defender neutralizó a los de Fernando Gago, que se vuelven de Rosario con un sabor amargo. Racing aún no pudo ganar como visitante en este torneo: suma dos derrotas y dos empates fuera del Cilindro. Pero la estadística que le preocupa, sobre todo, es que lleva 16 fechas sin poder conseguir dos triunfos consecutivos.

La Academia no lo logra desde aquella victoria ante Patronato, que coronó la racha histórica de diez triunfos consecutivos, la mayor para el club en los últimos 102 años. Aunque mejoró después de los golpes que recibió con las tres eliminaciones, aún no puede volver a ser ese equipo arrollador que asomó a principios de año. Aunque tuvo la iniciativa no le alcanzó para romper el cero.

Facundo Mura, lateral de Racing, ante Ramiro Sordo FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia

Otra de las malas para la mitad celeste y blanca de Avellaneda fue la lesión del capitán Leonardo Sigali, que sintió una molestia en la entrada en calor. El zaguero tuvo que salir reemplazado cuando promediaba el primer tiempo. En su lugar debutó Jonathan Galván, de buen rendimiento. El ex Huracán tuvo su primer entrenamiento el pasado martes. Se acomodó rápido.

Apenas tres situaciones de gol tuvo el partido. Las tres fueron para Racing. Las tres en el segundo tiempo. En el arranque del complemento no la pudo empujar Enzo Copetti tras un centro de Tomás Chancalay. A los 20 Gabriel Hauche no supo capitalizar uno de los pocos errores que hubo en el fondo de la Lepra y, ya en el final, Herrera se hizo enorme ante un remate de Johan Carbonero. La sensación se hizo carne: el 0 a 0 ya era inamovible.

Newells v Racing 16/07/22 FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia

Lionel Scaloni, presente en el estadio

El entrenador de la selección argentina dijo presente en el estadio del Parque Independencia para observar uno de los duelos más interesantes de la octava fecha de la Liga. Se sabe la simpatía que tiene Scaloni por el club en el que hizo parte de las inferiores y donde debutó en primera, Se lo vio en uno de los palcos de las plateas que dan al Museo Histórico Provincial y se sacó fotos, a pura sonrisa, con algunos hinchas que estaban cerca.

Clasificación a las Copas

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.