Nicolás Valentini: el zaguero con alma de número 5 que, sin saberlo, fue responsable del reencuentro entre Martín Palermo y Román Riquelme

Enero de 2022. Después de años sin dirigirse la palabra, Martín Palermo llamó a Juan Román Riquelme. El flamante entrenador de Aldosivi tomó la iniciativa para pedirle al vicepresidente segundo de Boca futbolistas en préstamo. “Yo estoy para ayudarte”, le respondió el ex 10.

Uno de los jugadores elegidos del semillero xeneize por el Titán para reforzar al Tiburón desafía hoy aquella máxima según la cual los zagueros deben tener cara de malo. Éste es rubio y de ojos claros. Es Nicolás Valentini.

Sólo un año y medio más tarde, “Coco” (su padre tiene el mismo apodo) vive un presente del que jamás pensó que ocurriría tan temprano. A fuerza de buenas actuaciones, el chico nacido en Junín se consolidó en la zaga central de Boca, al punto de que en el discreto 0 a 0 de este miércoles contra Nacional en Montevideo, por la Copa Libertadores, fue la figura del partido.

Todo se dio demasiado pronto. Porque cuando Jorge Almirón arribó al club como entrenador había alternativas prioritarias: Nicolás Figal, el paraguayo Bruno Valdez, Facundo Roncaglia y Gabriel Aranda, mientras Marcos Rojo ya estaba en el último tramo de su prolongada rehabilitación.

Valentini grita su gol a Independiente, en la última fecha de la Liga Profesional, el que estableció el definitivo 2 a 0 en Avellaneda.

Atento y rápido para el cruce, e incluso para corregir errores de compañeros, Valentini concretó en suelo uruguayo una de sus mejores actuaciones. Fue una garantía de confianza para el equipo, tanto para salir jugando como para neutralizar por arriba y por abajo acciones de riesgo y para recuperar el balón.

“Al mundo Boca tenés que vivirlo para entenderlo. Es un mundo extraordinario. Da muchísimas cosas. Hablo de mi caso; siempre fui jugador de Boca, desde muy chiquito. Es muy complejo, pero me adapté bien. El año pasado terminé la escuela, y acá se madura sí o sí. Al principio costó, pero uno se acostumbra”, resumió en declaraciones al diario Democracia, de Junín.

De buen porte con 1,87 metros, tiene como una de sus principales virtudes el cabezazo. De hecho, por esa vía marcó sus dos goles como profesional. El primero fue anotado en Aldosivi, frente al propio Boca y en la Bombonera. Luego de ver la pelota en el fondo de la red, levantó las manos y las unió, a modo de plegaria, para pedir disculpas a los hinchas del club que era, y es, dueño de su ficha.

El gol y la disculpa por la ley del ex

El otro es mucho más reciente: un frentazo cerca del segundo palo para conectar un córner de Exequiel Zeballos y establecer el 2 a 0 sobre Independiente en Avellaneda, por la última fecha de la Liga Profesional.

Valentini tiene un pasado riverplatense. Pero no el club millonario, sino en el de Junín. Y más tarde se incorporó a Sarmiento, en el cual le encontraron el puesto; hasta entonces Nicolás jugaba de 5. Fue el entrenador Julián Coppolino quien lo puso como segundo zaguero central, para aprovechar su perfil zurdo.

“A Coco lo conozco de muy chiquito. A los 10 años jugaba en River de Junín. Yo estaba en Sarmiento, como profe y director técnico de la décima división. En esa época tenía muy buena técnica y un físico grandote y bien armado para su edad. Y además, era zurdo y aguerrido”, cuenta a LA NACION Coppolino, que trabajó 12 años en Sarmiento y en otro club, y ahora coordina el área de natación del club Junín.

Este profesor de educación física tomó una decisión trascendente para el futuro de Valentini. Y lo recuerda con alegría: “Conocí a sus padres y les pregunté si a Nico lo interesaría jugar en Sarmiento. Les dije que, a mi criterio, tenía condiciones como para jugar en otro puesto, como zaguero. Era necesario que él lo entendiera, ya que hasta entonces jugaba en el medio de la cancha. Le dije: «Mirá, Nico: quiero que juegues de 5 retrasado. Así, todas las veces que hagamos salidas con el arquero, la pelota va a pasar por vos». Y eso lo entusiasmó”.

El primer tanto en Boca

La actualidad de Valentini emociona a Coppolino. “Me genera una satisfacción y una felicidad inmensas verlo. Antes de que debutase en Boca venía hablando con él, en la pandemia. Y le decía que siempre fuera para adelante, que insistiera, que le diera para adelante. Es un proceso muy duro irse solo a otra ciudad. Y después vino su préstamo a Aldosivi, que fue muy bueno para él. Este presente me emociona muchísimo, porque se lo ve consolidado y se podría decir que llegó. Pero a mí me gusta que desde chiquitos todos trabajen para el éxito y el no éxito, porque no sabemos si van a llegar todos esos chicos que tienen 10, 12 años. Deben ser preparados para ambas situaciones. Y siempre les digo que sean apasionados en lo que hagan”, profundiza el formador.

Tiempo después, se incorporó a Boca a los 14 años, en noviembre de 2015, luego de superar una prueba a la que fue invitado por Horacio García, del área de Captación del club, compuesta también por las glorias xeneizes Norberto Madurga, Ernesto Mastrángelo, Roberto Passucci y Hugo Osmar Perotti, más Diego Mazzilli. “Nico me sorprendió en un partido que jugó Boca contra Sarmiento en Junín, por el torneo de novena, que ganamos por 2 a 1. Me llamaron mucho la atención su calidad y la capacidad de mando a tan poca edad. Boca ganaba por 2 a 0 cómodo, pero cerca del final hubo un córner y descontó él con un gran cabezazo. Sobre la hora hubo una jugada igual y casi nos empató”, cuenta a LA NACION García, que después de 30 años como periodista se incorporó en 2009 al club a pedido de Carlos Bianchi. Él abrió las puertas del mundo Boca a Valentini.

La historia sigue: ”En la temporada siguiente vino a Boca a probarse un chico de Junín. Estuvo tres días trabajando muy bien. Todos los que lo vieron coincidieron en que era una joyita. Y encima, zurdo. Los trámites para su incorporación se hicieron un poco largos porque Sarmiento no quería dar el pase. Pero la idea de Boca no era robarle el jugador a nadie, sino negociar algo beneficioso para los dos clubes. Finalmente, un día su madre me llamó y me dijo: «Vengan a Junín porque hay interés de River, pero él va a jugar en Boca». Y así fue”.

Apenas seis meses más tarde, Valentini cumplió un sueño: pisar el campo de juego de la Bombonera como alcanzapelotas. En Instagram luce con orgullo unas fotos que se tomó en abril de 2016 con Carlos Tevez, Agustín Orion y Nicolás Lodeiro. Casualmente, pocas semanas antes de que el equipo jugara por la Libertadores con Nacional, de Montevideo. En las divisiones inferiores su evolución fue constante. En 2019 Nicolás tuvo algunas prácticas con el plantel profesional, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. Y sobresalió en la quinta división: gol a River en una victoria por 2 a 1 y citación de Fernando Batista al seleccionado sub 20.

En una de sus primeras decisiones, el Consejo de Fútbol no perdió el tiempo. “Feliz de firmar mi primer contrato profesional con Boca Juniors, agradecido a todos los que me acompañan y a mi familia por estar siempre. Vamos por más”, escribió Valentini en ese día tan importante para su carrera.

En diversas entrevistas con Democracia, Valentini contó que de pequeño admiraba la garra y la entrega de Carles Puyol, emblemático zaguero de Barcelona. Pero en caso de poder elegir destino europeo, preferiría el fútbol italiano. A la hora de la distracción elige ver series con amigos y leer “cualquier libro escrito por Eduardo Sacheri”. Y su club actual es el favorito de siempre: “Toda mi familia es fanática de Boca. No hizo falta ninguna gestión especial”, narró.

Nicolás debió hacer frente a las críticas que suelen normalizarse en las redes sociales en forma de memes, que supuestamente realizadas con humor, dañan. Un par de equivocaciones en alguno de sus primeros partidos fue suficiente para que los dedos acusadores lo señalaran. Sin embargo, él salió adelante con silencio, el trabajo de cada día y aprovechamiento de cada oportunidad. De eso se trata la consolidación de los juveniles en la primera división: de aprender de las fallas.

Con 22 años, Valentini exhibe firmeza defensiva y evidencia que está capacitado para competir mano a mano con cualquier compañero por un lugar en el equipo titular de Boca Juniors.