Todavía no se sentó a conversar formalmente sobre la renovación de su contrato con Leeds United, pero Marcelo Bielsa ya parece en modo Premier League. Cuatro días después del 4-0 a Charlton que cerró la campaña del ascenso, el director técnico argentino no se desconecta del fútbol, actividad central en su vida. Este domingo viajó 120 kilómetros desde Leeds a Liverpool para presenciar en el Goodison Park la derrota por 3-1 del Everton de Carlo Ancelotti ante Bournemouth, al que no le alcanzó la victoria para evitar el descenso en la jornada de cierre de la Premier League.

Provisto de un tapaboca, una fotografía dio cuenta de la presencia de Bielsa en una tribuna, acompañado por Gabriel Aravena, alias Cachureo, un exárbitro chileno que el Loco conoció cuando entrenaba al seleccionado trasandino y era convocado para dirigir las prácticas en el complejo de Pinto Durán. Bielsa estableció una relación afectuosa con Aravena, a quien en los festejos del último miércoles en Elland Road se lo vio abrazado con el DT a un costado.

¿Bielsa fue a seguir de cerca algún refuerzo que tenga en carpeta? Es probable, aunque saber cuál es el apuntado por ahora es una tarea para detectives. De todas maneras, las contrataciones son un tema a enfocar después de que acuerde su continuidad. En declaraciones al diario Corriere Della Sera, el italiano Andrea Radrizzani, dueño de Leeds, expresó sobre la renovación del vínculo: "Decidiremos la próxima semana (por la que comienza). Depende de ambos. Por ahora existe la voluntad, pero debemos encontrarnos".

Radrizzani, un empresario millonario y acostumbrado a ejercer importantes cuotas de poder, dio a entender que Bielsa es un empleado muy especial en términos de subordinación: "No es fácil trabajar con Bielsa, pero es un entrenador extraordinario. Es un hombre particular, con reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. A veces he tenido que pelear porque para mí el club está primero, pero eso no quita que sea un gran profesional".

El Loco se respalda mucho en el director deportivo, el español Víctor Orta, y en el director ejecutivo (CEO), Angus Kinnear. Esos dos profesionales son los garantes de su proyecto. Con Radrizzani puede tener diferencias de criterios e interpretación, que por ahora no derivan en conflictos ni situaciones insalvables. En "Take us home", documental que recorre la primera temporada de Bielsa, que terminó con la eliminación en los play-offs, se muestra una reunión en la que Radrizzani expresa su desacuerdo con la decisión de Bielsa de convocar a una conferencia de prensa para explicar su metodología de trabajo a partir del espía-gate (un colaborador suyo se infiltró en una práctica del Derby County). "No lo veo necesario, era suficiente con que expusiera ante las autoridades de la Championship", sostiene Radrizzani, mientras Orta se alínea con Bielsa y le contesta al propietario que el plantel saldrá reforzado y unido de ese episodio que generó un gran revuelo mediático.

En los últimos días trascendieron en los medios los nombres de Edinson Cavani, con el pase en su poder tras desvincularse de PSG, y Zlatan Ibrahimovic como posibles refuerzos. Son dos ocurrencias de Radrizzani que no entran en la consideración de Bielsa. "Cero chances", le contestaron a LA NACIÓN desde Leeds sobre la viabilidad de que lleguen esos dos delanteros. A la consulta de si Bielsa puede molestarse por un revoleo de nombres importantes sin su consentimiento, la respuesta fue escueta y terminante: "Todo bajo control". Esa misma fuente había descartado hace un tiempo el supuesto interés en los argentinos Juan Foyth y Lucas Martínez Quarta.

La idea es conservar la base del plantel, como lo demuestra la compra en 4,5 millones de euros del pase del joven arquero francés Illan Meslier, que estaba en préstamo de Lorient. Esta operación también le resta entidad al rumor del interés en Sergio Romero. Si bien Leeds ahora manejará un presupuesto más amplio -le ingresarán 210 millones de dólares-, Bielsa, en sus dos temporadas en Inglaterra, se fijó en refuerzos de baja edad, dueños de un potencial que él trabaja en sus intensas sesiones de entrenamiento. Bajo este prisma es más lógica la información de medios de Leeds sobre la oferta que harían por Jonathan David, delantero canadiense de 20 años, autor de 18 goles en 27 partidos para Gent en la última liga de Bélgica. La propuesta sería de 34,5 millones de dólares por un futbolista que también está en el radar de Manchester United.

La Premier League ya puso el sábado 12 de septiembre como fecha de comienzo. No sobra el tiempo, y si va a seguir en Leeds, Bielsa está adelantando trabajo.