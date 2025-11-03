Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina 2025: día, horario y cómo ver online

La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón porque tanto Independiente Rivadavia de Mendoza como Argentinos Juniors, que jugarán la final de la edición 2025 el próximo miércoles 5 de noviembre, nunca la ganaron y anhelan hacerlo por primera vez para, además de levantar el trofeo, clasificar a la Copa Libertadores 2026.

La definición está programada a las 21.10 en el estadio Monumental de Córdoba, propiedad de Instituto, y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Bicho con una cuota máxima de 2.38 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Lepra mendocina. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 2.90.

El club cuyano va por el primer título nacional de su historia y llega envalentonado al partido decisivo porque en las semifinales superó a River Plate por penales 4 a 3, tras igualar sin goles. Su camino comenzó en la primera ronda con una alegría vs. Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0. Luego eliminó a Platense 3 a 1 por penales -igualaron 2 a 2-; a Central Córdoba de Rosario 2 a 1 y a Tigre 3 a 1.

Independiente de Rivadavia eliminó a River Plate en las semifinales de la Copa Argentina 2025 Mario Sar

El Bicho, por su parte, dejó afuera en las semifinales a Belgrano de Córdoba 2 a 1 y quiere dar la primera vuelta olímpica desde que el Clausura 2010. En su debut en la Copa Argentina superó a Central Norte de Salta 3 a 0; en 16avos su víctima fue Excursionistas 3 a 0; en octavos de final Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1; y en cuartos Lanús 1 a 0.

Ambos equipos se enfrentaron dos veces este año porque compartieron la zona en los torneos Apertura y Clausura. En el primero, jugado el 24 de febrero, igualaron sin tantos en la Paternal. En el siguiente, el 30 de agosto, la Lepra sonrió como local 2 a 1 con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández. Hernán López Muñóz igualó transitoriamente para el Bicho.

Tabla de campeones de la Copa Argentina