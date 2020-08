Oscar Ruggeri elogió la estrategia del Barcelona para echar a Messi Crédito: captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 16:06

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, se manifestó de manera irónica sobre la estrategia de la dirigencia del Barcelona para que Lionel Messi, finalmente, decidiera abandonar la institución.

"La hicieron elegantemente. Brillante. Sacaron a Suárez para no ir directamente con el, para que no le venga la ciudad encima. Entonces, ahora, el que se quiere ir es Messi. No el club que lo saca", analizó Ruggeri.

Luego, el exfutbolista agregó: "Qué bien la hicieron. Para mí, fue intencional esto. No me lo saco de la cabeza. La gente del Barcelona lo hizo con intención, de sacarle a Suárez. El Barcelona lo hizo a propósito", reafirmó.

Tras ello, el ex director técnico, se dirigió a su compañero de programa, Carlos "Cai" Aimar, e hizo un rol playing para reforzar su posición: "Yo, Cai, soy el presidente del Barcelona: te llamo y te digo 'Cai, vas a ser el presidente, pero tenés que echar a Suárez, a este, al otro. ¿Qué hacés?".

Por otra parte, Vignolo reveló cuáles son los equipos que ya trabajan para contratar al crack argentino: "A esta hora, me dicen que el Manchester City ya está decidido a ir por todo. Tiene al principal seductor en esta historia, que es Guardiola. Pero también me dicen, guarda: que el PSG no se va a quedar de brazos cruzados, y tiene para competir, compañeros que en el PSG lo abrazarían: (Leandro) Paredes, (Ángel) Di María, Neymar (Junior)".

"Va a ser una disputa de dos poderosos. A esta hora, el club candidato uno, es el Manchester City", concluyó el relator deportivo.