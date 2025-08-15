Otro final con graves incidentes en Brasil entre hinchas argentinos y la policía

Otra vez un final con incidentes en Brasil. En esta oportunidad, hinchas de Godoy Cruz con la policía de Belo Horizonte, tomándose a golpes de puños al final del partido que Atlético Mineiro venció al Tomba por 2-1, este jueves, por la Copa Sudamericana.

El partido acaba de finalizar y hubo hinchas detenidos, que esperan ver a dónde serán trasladados. Las imágenes de ESPN, uno de los canales que transmitieron el encuentro, son elocuentes. Las últimas veces que equipos argentinos tuvieron que medirse en Brasil, ya sea en Rio de Janeiro, Belo Horizonte o San Pablo, se toparon con peleas contra los policías. Golpes de puños y diferentes agresiones se vieron en las tribunas visitantes. Según informaciones que llegan desde Mendoza, habría cinco detenidos y dos simpatizantes heridos.

#AHORA - GRAVES INCIDENTES ENTRE LOS HINCHAS DE GODOY CRUZ Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN BELO HORIZONTE.



📺 #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/4sPontYZP7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Difícil estreno tenía Walter Ribonetto al mando de Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari. Y si bien el exzaguero aclaró que el objetivo que pondera es dejar a la institución en la máxima categoría, tomar el mando de uno de los 16 mejores equipos de la Copa Sudamericana no dejaba de ser un incentivo como para empezar a convencer a sus futbolistas y competir fuertemente. Sus hombres lo entendieron y el golpe estuvo cerca, pero deberá revertir la historia en Mendoza, en una semana: el atrevido Santino Andino la clavó en un ángulo, pero un error de Franco Petroli le abrió el arco a Atlético Mineiro, que tuvo los aportes de Tomás Cuello y Hulk.

El “Tomba” le hizo frente al ruidoso Arena MRV, la casa de los mineiros. Propuso un encuentro combativo, sin la pérdida del orden, pero también imponiendo el atrevimiento de los ataques rápidos por los costados y el manejo de la pelota para dormir ciertos tramos del encuentro. Por eso, a los tres minutos esa postura empezó a sorprender a los locales: Andino encaró por el costado izquierdo y ejecutó un remate que exigió a Everson por la cantidad de piques previos.

Se trató de un aviso. De lo que prometía la actuación tombina, pero también de lo despiertas y peligrosas que se anunciaban las apariciones del chico, acaso el pilar en la ofensiva. Una aparición ya conocida desde hace casi un año: saltó a primera gracias al hoy entrenador de Instituto Daniel Oldrá y mantiene aquella explosión y grata sorpresa de sus inicios.

Bien plantado, Godoy Cruz se desplegó por el campo con inteligencia. Presionó cuando debía, se acopló con los once en su campo cuando el conjunto galo encontró la cancha de frente y aprovechó los espacios para acercarse y advertir al rival de sus intenciones.

Por eso, lo más peligroso de los brasileños ocurriría sólo a los 17 minutos con el cabezazo de Rony al primer palo. El pique al suelo obligó a Petroli a reaccionar con la mano cambiada bien arriba para desviarla al tiro de esquina. Y si no hubo un susto mayor en la primera mitad fue porque, sobre la hora, fue invalidado vía VAR el empate de Guilherme Arana tras un tacazo en fuera de juego del exdelantero de Palmeiras. ¿Empate? Sí, porque Godoy Cruz hizo valer sus maneras con la ventaja, ocho minutos antes de esa acción.

¡¡DEFINICIÓN TOP!! Santino Andino y una jugada inmejorable para poner el 1-0 de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ASTZllFZNk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Andino, el autor. La llama siempre encendida para el chico que Javier Mascherano no dudó en llamar cuando aún era el entrenador del seleccionado Sub 20 y de ver los primeros dos meses del extremo izquierdo en primera, en los que empezó a hacerse ver con goles y desempeños destacados: hoy con Diego Placente y sin perder su desparpajo en el fútbol argentino, sigue siendo tenido en cuenta. Y a este paso...

El rechazo de Junior Alonso salió hacia donde estaba el oriundo de Villa Nueva, que controló con el pecho y comenzó la acción individual detrás de la medialuna del área, amagando con un disparo rápido de derecha. Con ese engaño se sacó de encima la rápida marca del central Lyanco, se metió en el área y aprovechó la duda grande de Natanael para sacar un zurdazo que infló la red cerca del ángulo superior del primer poste. Un golazo que acentúa aquella frase de Oldrá: “Seguro que lo vamos a perder dentro de poco”.

¡LO EMPATÓ EL GALO! Tomás Cuello apareció en soledad por el segundo palo y definió para poner el 1-1 entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjwZ72fOCu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Entonces, Godoy Cruz se fue al descanso con un tranquilo éxito, pero la labor no había terminado. Pareció en el amanecer del complemento seguir cómodo: dejó de atacar, pero llevó a Mineiro a la irritación con combates e infracciones. El local se perdía: Natanael le metió un patadón a Andino y el argentino Tomás Cuello, que estuvo tentado a agredir a Vicente Poggi, mantuvo su nerviosismo del primer período. Era todo un síntoma en el local.

El equipo de Cuca no lograba construir cómodo, pero sí empezó a avanzar por las bandas para lanzar centros. Y después de varios controlados por Petroli, llegó la falla impensada. A los 22 minutos, Arana lanzó uno hacia la zona del primer palo que causó el mal cálculo del surgido en River y la definición en el fondo del propio Cuello.

¡LA CALIDAD QUE ESPERABAN! Así fue la asistencia TOP de REINIER, ex REAL MADRID, para servirle en bandeja el 2-1 a HULK para Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FIYIWsxJWH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Y si bien los cuyanos tuvieron su situación con la volea de zurda de Federico Rasmussen, los embates brasileños tuvieron fruto de una manera magistral: el ingresante Reinier asistió a Hulk con un pase de pecho y el fuerte delantero definió de zurda, a dos minutos del final.

Godoy Cruz se lleva la tranquilidad de que estuvo a la altura, más allá de los detalles que le quitaron lo que parecía posible. La era Ribonetto arrancó con derrota, pero promete cumplir con su meta prioritaria, pero también con eliminar a los brasileños.