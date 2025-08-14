Vélez vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Vélez e Independiente se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos necesitan la victoria, ya que comenzaron el certamen con rendimientos por debajo de las expectativas. El encuentro está programado para las 20.30 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Fortín, que el próximo martes jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza (en la ida, en Brasil, igualaron 0 a 0) está octavo en su zona con cinco puntos y viene de caer ante San Lorenzo por 1 a 0. El Rojo, por su parte, se mantiene en el último lugar con apenas dos unidades, la última de ellas conseguida ante River en la fecha pasada tras empatar 0 a 0. El miércoles de la semana próxima intentará remontar el 1 a 0 adverso ante Universidad de Chile en los octavos de la Copa Sudamericana.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, Independiente goleó a Vélez por 3 a 0 con un doblete de Gabriel Ávalos y un tanto de Luciano Cabral.

Vélez vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 16 de agosto.

: Sábado 16 de agosto. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Vélez vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 2.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.92.