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Países Bajos vs Argelia, por el Amistosos Internacionales 2026

Países Bajos recibe a Argelia en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 15.45 h en el Stadion Feijenoord, ubicado en la ciudad de Rotterdam.

El presente de ambos equipos

Países Bajos afronta este compromiso tras haber igualado 1-1 en su última presentación frente a Ecuador. Por su parte, el seleccionado de Argelia llega a este duelo tras haber firmado un empate sin goles ante Uruguay en su encuentro más reciente.

Antecedentes y estadísticas

Ambos equipos llegan a este amistoso con una tendencia reciente de paridad en sus resultados, buscando rodaje internacional en el inicio de esta serie de encuentros preparatorios. El Stadion Feijenoord será el escenario donde buscarán romper la racha de empates que arrastran de sus últimos partidos oficiales.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el partido representa una oportunidad clave para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los compromisos oficiales de la temporada, buscando una victoria que les permita ganar confianza desde el arranque del calendario 2025.

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