Panama vs República Dominicana, por el Amistosos Internacionales 2026

El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 21.45 h en el Estadio Rommel Fernández, ubicado en Panama City.

El momento de los equipos

El seleccionado de Panamá llega a este compromiso tras una dura derrota por 6-2 frente a Brasil en su anterior presentación. Por su parte, la República Dominicana también busca recuperarse, luego de haber caído por la mínima diferencia, 1-0, ante Uruguay en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán ajustar sus piezas defensivas tras los resultados adversos cosechados recientemente. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el Estadio Rommel Fernández, el conjunto visitante buscará cerrar sus líneas para lograr un resultado positivo fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo amistoso representa una oportunidad clave para que ambas selecciones retomen la senda del triunfo y ajusten su funcionamiento colectivo de cara a los próximos compromisos internacionales oficiales del año.