Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Paraguay vs. Ecuador: día y horario del partido por las Eliminatorias del Mundial 2026
Juegan este jueves, desde las las 20:30; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Paraguay y Ecuador se miden este jueves a las 20:30(hora de Argentina) en el Estadio ueno Defensores del Chaco, en un partido de la fecha 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026.
En el torneo, Paraguay viene de perder ante Brasil por 1-0 mientras que Ecuador viene de empatar ante Perú por 0-0.
Paraguay suma 24 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Ecuador tiene 25 puntos.
Cómo es la clasificación para el Mundial 2026
Las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 es el torneo que determina las selecciones nacionales que asistirán por parte de Sudamérica para la Copa del Mundo que se disputará en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Tras los cambios realizados por la FIFA respecto a la cantidad de equipos clasificados (por primera vez serán 48 equipos), la Conmebol incrementó su número de cupos contando ahora con seis plazas directas y un cupo otorgado por Repechaje. Las diez selecciones de la Conmebol se enfrentan todas contra todas en un sistema de dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante).
Otras noticias de Eliminatorias
Treinta y tres de manos. Dibu cumplió años en la selección, en la que tratará de acercarse a otro récord pero inquieta su situación
Alegría. Todas las fotos del encuentro entre Messi y las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann
Penúltima jornada. Uruguay vs. Perú, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 1
Mundial 2026: cuándo se sortea la Copa del Mundo
- 2
De la cancha de madera a la Bombonera, la vida de película de Antonio, el hincha que cumplió 100 años y nunca dejó de trabajar
- 3
La AFA anunció los shows musicales que habrá en la previa del partido del seleccionado argentina contra Venezuela
- 4
Bulgaria vs. España, por las eliminatorias europeas 2026: día, horario, TV y cómo ver online