Paraguay vs. Ecuador: día y horario del partido por las Eliminatorias del Mundial 2026

Paraguay y Ecuador se miden este jueves a las 20:30(hora de Argentina) en el Estadio ueno Defensores del Chaco, en un partido de la fecha 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026.

En el torneo, Paraguay viene de perder ante Brasil por 1-0 mientras que Ecuador viene de empatar ante Perú por 0-0.

Paraguay suma 24 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Ecuador tiene 25 puntos.

Cómo es la clasificación para el Mundial 2026

Las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 es el torneo que determina las selecciones nacionales que asistirán por parte de Sudamérica para la Copa del Mundo que se disputará en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Tras los cambios realizados por la FIFA respecto a la cantidad de equipos clasificados (por primera vez serán 48 equipos), la Conmebol incrementó su número de cupos contando ahora con seis plazas directas y un cupo otorgado por Repechaje. Las diez selecciones de la Conmebol se enfrentan todas contra todas en un sistema de dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante).