Paris Saint Germain - Lens: en vivo, el minuto a minuto

escuchar

PT ‘2. Salva Donnarumma

Primera emoción en la noche parisina. Lens provoca un córner, ejecutado por Fulgini. El cabezazo de Fofana fue desviado a puro reflejos por el arquero Donnarumma. Arrancó mejor el visitante, tiene la iniciativa.

15.55. Duro desafío

Lens le quitó el invicto a PSG en la primera rueda. Durante el último mes, ningún equipo de la Ligue 1 marcó más goles ni recibió menos que el conjunto del norte de Francia, que ganó los últimos cuatro cotejos. PSG perdió los últimos dos encuentros de local.

15.48. La aclaración de Medina

En el contexto de una charla distendida en el programa Son Aviones, que se emite por Twich, el zaguero argentino Facundo Medina, de Lens, dijo en la semana cuál sería su estrategia defensiva para el partido de este sábado: “Si Messi se me escapa lo agarro, pero a Mbappé lo sacan en ambulancia”. En los días posteriores, ante la repercusión que tuvieron sus dichos, el exRiver y Talleres explicó en una historia en su cuenta de Instagram el sentido de sus palabras: “Por mis declaraciones en un programa de Argentina, quería aclarar que fue un comentario en tono de humor y sacado de contexto, que evidentemente no fue acertado. Jamás actuaría de esa forma con un colega, menos con alguien que respeto, ya que no refleja mis valores como persona y profesional. Mis más sinceras disculpas por el malentendido”.

En la previa del partido, cuando se encontraron en el pasillo de los vestuarios que conduce a la cancha, Messi y Medina se dieron un fuerte abrazo. Ambos se conocen de haber compartido el seleccionado argentino.

15.47. PSG, confirmado, con un cambio

Respecto del equipo titular que venció 2-0 a Niza en la última fecha, Christophe Galtier realiza solo una modificación: el español Fabián Ruiz por el lesionado Renato Sanches.

15.46. Lens, con el argentino Facundo Medina

#PSGRCL, c'est dans une heure 🔥



Découvrez 𝐥𝐞 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 concocté par Franck Haise pour débuter la rencontre face au @PSG_inside !



➡️ Deiver Machado retrouve une place de titulaire dans le dispositif lensois.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/kK4sOW2Q4U — Racing Club de Lens (@RCLens) April 15, 2023

15.45. Bienvenidos al seguimiento en vivo de PSG-Lens

Les damos la bienvenida y los invitamos a compartir el seguimiento en vivo del partido entre Paris Saint Germain y Lens, en el Parque de los Príncipes, por la 31a fecha de la Liga de Francia. Estaremos reflejando las principales alternativas, acompañadas de fotos y videos.