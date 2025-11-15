LA NACION

Partidos de hoy sábado 15 de noviembre del Torneo Clausura 2025

En la continuidad de la jornada que marca el final de la etapa regular y termina de definir la Tabla Anual, se juegan cuatro encuentros de alto voltaje emocional

Estos son los partidos que se jugarán este sábado 15 de noviembre, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Este sábado 15 de noviembre continúa la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 que da fin a la etapa regular del torneo, termina de definir los clasificados a los octavos de final, los cruces y determina la conformación de la Tabla Anual, con los clasificados a las copas internacionales y descensos.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por televisión, en las señales de ESPN Premium y TNT Sports o minuto a minuto en canchallena.com, en el que además se pueden consultar las posiciones de cada uno de los grupos, la Tabla Anual y la de promedios.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la categoría en Primera División
De la zona A los equipos que iniciaron la fecha adentro de los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

Rosario Central se aseguró con antelación el primer lugar del Grupo B y la Tabla Anual
Cronograma de este sábado 15 de noviembre

  • 17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM
  • 17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS
  • 19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS
  • 21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM

Cómo sigue la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

  • 17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM
  • 17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS
  • 20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT
  • 20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS
  • 20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM
  • 20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Lunes 17 de noviembre

  • 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM
  • 17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS
  • 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN
  • 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

  • Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
  • Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
  • Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
  • Tabla Anual 1: Rosario Central.
  • Tabla Anual 2: Boca Juniors.
  • Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

  • Tabla Anual 1: River Plate (a definir).
  • Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
  • Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
  • Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
  • Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
  • Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
