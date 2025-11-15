Partidos de hoy sábado 15 de noviembre del Torneo Clausura 2025

Este sábado 15 de noviembre continúa la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 que da fin a la etapa regular del torneo, termina de definir los clasificados a los octavos de final, los cruces y determina la conformación de la Tabla Anual, con los clasificados a las copas internacionales y descensos.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por televisión, en las señales de ESPN Premium y TNT Sports o minuto a minuto en canchallena.com, en el que además se pueden consultar las posiciones de cada uno de los grupos, la Tabla Anual y la de promedios.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la categoría en Primera División

De la zona A los equipos que iniciaron la fecha adentro de los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

Rosario Central se aseguró con antelación el primer lugar del Grupo B y la Tabla Anual X @RosarioCentral

Cronograma de este sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal) - ESPN PREMIUM

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT SPORTS

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B) - TNT SPORTS

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN PREMIUM

Cómo sigue la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM

17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM

17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)