“Patetismo terrible” y “noche lamentable y desesperada”, las duras críticas de la prensa británica para Pep Guardiola

La contundente superioridad de Real Madrid sobre Manchester City se vio reflejada en enojo, dolor y opiniones impiadosas sobre la temporada del equipo que conduce Pep Guardiola en los medios británicos, que en su mayoría dan por finalizada una era gloriosa e inolvidable, luego del 3-0 endosado por el actual campeón de la Champions al equipo inglés, que sentenció la eliminatoria entre ambos por el pase a octavos de final del torneo.

“En una hermosa y suave noche de febrero en el Bernabéu esto pareció un acto de crueldad deportiva prolongada, una oportunidad para sentarse y observar a los jugadores del Real Madrid arrancarle las alas muy lentamente a una mariposa con camiseta berenjena”, escribió el periodista Barney Ronay desde una columna de opinión que titula “Las figuras zombificadas del City son perseguidas por fantasmas de sí mismas a la salida del Bernabéu” en el diario inglés The Guardian.

En ese mismo texto, el cronista hace referencia a una bandera que les prohibieron ingresar a los fanáticos del Madrid, que decía: “No saldrás vivo del Bernabéu”, y asegura que “esa frase solo era cierta a medias, porque el City tampoco entró vivo al Bernabéu, ni mostró signos evidentes de animación”. La sentencia es inapelable en otro párrafo, donde afirma: “Había un patetismo terrible en la imagen de Pep Guardiola al borde de su área técnica, solo en todo ese aire, con la cabeza brillando tiernamente bajo las luces (...). Ahora hay al menos cierta certeza de que su mejor equipo del City está oficialmente acabado”.

Guardiola, derrotado en el Bernabéu JAVIER SORIANO - AFP

En sintonía, Phil McNulty (redactor jefe de fútbol en bbc.com) se refirtió a “una noche lamentable y desesperada para el entrenador Pep Guardiola, que se desplomó de la manera más tímida y con una sensación de inevitabilidad sobre el Bernabéu desde el momento en que Kylian Mbappé anotó el primer gol de un brillante triplete después de solo cuatro minutos”.

La percepción de McNulty se enfoca en un equipo celeste derrotado antes de empezar la contienda, tras la derrota 3 a 2 en el partido de ida. “El City nunca pareció creer que podía lograr la actuación ‘perfecta’ que Guardiola afirmó que era necesaria para remontar esa desventaja. Esto estuvo tan lejos de la perfección como se puede llegar a estar”, afirmó.

El City de Guardiola jamás estuvo cerca de dar vuelta la historia ante el Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Por su parte, Joe Bray, redactor del sitio manchestereveningnews.co.uk, aventura que la salida de Pep del Manchester City en el próximo verano europeo podría haberse decidido en Madrid, en un texto donde también expone la llamativa decisión de Guardiola de prescindir de Kevin De Bruyne, luego de no poder contar con Erling Haaland por lesión.

El sitio también consigna que la derrota ante el Madrid también le significa al City un impacto económico, porque además de malograr la chance de ganar US$ 11.000.000 por avanzar a los octavos de final, el conjunto de Manchester se verá impedido de luchar por la ganancia de premios total que entrega la Champions este año, que trepa a US$ 66.000.000 para el campeón. Y compara que en la temporada pasada, el City ganó alrededor de US$ 115.000.000 por su eliminación en cuartos de final.

“Las cosas nunca son eternas, estos jugadores dieron mucho. Nunca... siempre... nada dura para siempre. Lo que este grupo de jugadores ha hecho, al ganar seis Premier League en pocos años, en Europa siempre estuvimos en finales, semifinales, cuartos de final, dicen mucho de lo que hemos hecho... Nos encontramos con un equipo que está en el mejor momento de la temporada, definitivamente fue el mejor”, monologó Guardiola tras la eliminación, en un mensaje que también resonó como una despedida. Que también había dado a entender en la previa, cuando dijo: “¿Si este puede ser mi último partido en la Champions como técnico del City? No lo sé, pero si no superamos el corte, podría serlo”.

Pep le agradece a los hinchas del City que viajaron a Madrid en busca de la remontada épica que no llegó John Walton - PA Wire

El 6-3 global ante Real Madrid expone un contexto de renovación en el City, que según el propio Guardiola explicó, tendrá de aquí en adelante una serie de 13 partidos para mejorar su imagen, escalar en la tabla de posiciones de la Premier League (está en el cuarto puesto, con 44 puntos, a 17 del líder Liverpool) y buscar la manera de asegurar la clasificación a la Champions del año próximo, mientras intente ganar la FA Cup y hacer el mejor papel posible en el Mundial de Clubes.

