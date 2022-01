Paulo Dybala tensa la relación con Juventus y el club le dio un ultimátum

Desde Calama, donde muy probablemente sea el elegido para reemplazar a Lionel Messi esta noche, Paulo Dybala espera tener la oportunidad de ganarse algo de continuidad con la camiseta celeste y blanca. En Italia, mientras tanto, la prensa da cuenta de la tensión que el futbolista argentino vive con la dirigencia de Juventus por la renovación de su contrato. Y a juzgar por las últimas informaciones, la posibilidad de un acuerdo está cada vez más lejos. Tanto que desde Turín le enviaron un ultimátum al jugador para renovar en los mismos términos que tiene en la actualidad.

Tras la partida de Cristiano Ronaldo apenas comenzó la temporada, Juventus decidió encaramar a Dybala como el líder de la formación. El entrenador Massimiliano Allegri, un hombre poco afecto a regalar elogios de manera desmedida, lo avaló y hasta le dio la capitanía por encima de un histórico como Leonardo Bonucci. El argentino mejoró notablemente su rendimiento y comenzó a mostrarse como el hombre indicado para volver a ser la gran figura del equipo. Algunas lesiones interrumpieron la armonía, pero cuando todo parecía encaminado para que el vínculo se prolongara por varios años más, empezaron las turbulencias .

Rostro duro y mirada a la platea: el día que Paulo Dybala eligió no festejar el gol ante Udinese ISABELLA BONOTTO - AFP

Según Corriere Dello Sport, Dybala cobra un contrato de 7,3 millones de euros, más otro millón extra por bonificaciones. Ese convenio se vence en junio de este año. Jorge Antún, su representante, y el director general de la Juventus, Maurizio Arrivabene, llegaron a un acuerdo para elevar esas cifras a 8 millones fijos más dos por primas hasta 2026.

La idea del club era anunciar la renovación antes de Navidad, pero surgió un inconveniente. Antún esperaba completar los trámites legales para ser reconocido como agente oficial en Italia. Una pequeña demora a la que se sumó otra. Al parecer el representante pidió una revisión de las cifras por los derechos de imagen. Dybala, con más de 45 millones de seguidores, está entre los cinco futbolistas más populares del mundo.

Y en el medio, se concretó la llegada del atacante Dusan Vlahovic, de Fiorentina, por más de 70 millones de euros y con un contrato anual de 7 millones. Ahora Juventus necesita hacer recortes en su presupuesto. Y no sólo borró la oferta con la mejora, sino que le pide que renueve en los mismos términos actuales.

El argentino, molesto, no festejó su gol ante Udinese en la última fecha y miró hacia la platea con cara de enojo. Señal que se interpretó como una respuesta a la dirigencia. Fue lo primero que le preguntaron al llegar a la zona mixta para conversar con la prensa. Dybala se escapó: “Estaba buscando a un amigo que había invitado y no lo vi”, aclaró. Y sobre la posibilidad de que lo haya hecho como revancha por los problemas en la renovación de su contrato, completó: “No tengo que demostrar nada a nadie. Han salido muchas noticias sobre la renovación y han pasado muchas cosas: prefiero no hablar, ya veremos en febrero o marzo ”. Los dichos fueron de un rincón a otro. Allegri replicó: “Bueno... todos tienen algo de demostrar. Siempre”.

Paulo Dybala ya convirtió 110 goles con la camiseta de Juventus Marco Alpozzi - LaPresse

Las ofertas para Dybala

El primer equipo que mostró interés por Dybala ante esta situación es Inter. Pero el problema económico sigue siendo similar. No podría pagarle más de 7 millones de euros por temporada. Con este panorama, todos los caminos parecen conducir a la Premier League, la liga que paga salarios de hasta 20 millones de euros por año.

Hace horas, Corriere dello Sport indicó que Manchester City está interesado. Hasta mencionan que a Guardiola le gusta porque “sabe atacar los espacios y le encanta replegarse y deambular”. Considera, dicen, que es un jugador funcional a su idea de fútbol fuera del área.

Liverpool y Manchester City son dos de los equipos de la Premier League que quieren a Dybala Manuel Cortina

Otro que lo tiene en la mira es Liverpool. Mohamed Salah está en una negociación similar a la de Dybala. Pide más de lo que el equipo parece estar dispuesto a pagar. Jürgen Klopp ya dio el visto bueno también. En cualquiera de los casos, desde el 1° de enero el representante de Dybala está autorizado a hablar en busca de ofertas, dado que faltan menos de seis meses para la finalización de su contrato con Juventus.

Dybala ya estuvo cerca de ir a Inglaterra. Fue en 2016, cuando intentaron cambiarlo por Romelu Lukaku. Al argentino, el intercambio le representaba una mejora de más del 30% del salario. Sin embargo, dijo que quería quedarse en Italia por su buena relación con los hinchas y con el equipo. Ese cariño ya no parece ser suficiente para recuperar una relación que parece haberse roto definitivamente.