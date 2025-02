Pep Guardiola vs. Javier Tebas, round 2: la respuesta del DT catalán sobre la denuncia del presidente de la liga española a Manchester City

Pep Guardiola, entrenador catalán de Manchester City, habló en la antesala del partido que este sábado su equipo jugará con Plymouth, de la Championship, por los octavos de final de la FA Cup. El encuentro se disputará desde las 14.45, hora de la Argentina. En la conferencia de prensa, sin embargo, hubo un momento incómodo. Al DT le consultaron por la denuncia interpuesta por Javier Tebas, presidente de la Liga de España, ante la Unión Europea por supuestas irregularidades contables del equipo inglés. “¡Siguiente!, ¡siguiente!”, respondió Guardiola, esquivando la pregunta y con evidente malhumor. El periodista insistió: “Debe ser cansador para usted responder a las acciones de Tebas...”. Como si fuera juez de un reality show, Guardiola replicó: “¡Siguiente!”. Y dio por zanjado el asunto.

El jueves, y durante el “Business of Football Summit”, organizado por el periódico inglés Financial Times, Tebas, presidente de la Liga de España, había anticipado el inicio del expediente judicial. Y lo justificó atacando los métodos del club inglés: “Lo que hacen es pensar cómo pueden saltarse las normas y regulaciones. Hemos denunciado al Manchester City ante la Comisión Europea”, adelantó. Y continuó: “Hicimos nuestra primera denuncia en julio de 2023 y ahora existe una normativa que permite a la Unión Europea investigar a empresas como el City Football Group. Nuestro caso contra el City se refiere a dos cosas: comprobar que no está utilizando empresas para engañar al sistema e impedir que el fútbol acabe en manos de entidades estatales sin un adecuado control”, detalló el ejecutivo nacido en Badajoz (España), que vino a la Argentina en varias oportunidades.

Tebas no se quedó ahí y continuó con sus argumentos en contra del City: “Tienen un grupo de empresas al margen del City Football Group que cargan todos sus gastos a estas empresas de ojeadores (scouts de futbolistas, los encargados de encontrar a los cracks del futuro) o de marketing y acumulan gastos elevados. Esas empresas facturan cantidades bajas y esto permite al City tener una estructura que elude las normas”, explicó Tebas.

Después del Brexit, Manchester City -como todos los clubes ingleses- no integra la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, mantiene actividades comerciales e intereses económicos en el Viejo Continente. Por eso fue denunciado. Y Tebas entiende que debe ser castigado: “Todo lo que puedo decir es que cuando se ve que una empresa en Europa, en general, ha distorsionado el mercado, tiene que devolver fondos. Queremos que se sancione al Manchester City”.

El ejecutivo español añadió: “El caso está actualmente en fase de investigación. Aún no hemos recibido respuesta. La Comisión Europea tiene muchos casos. Cuando el City Football Group compró el Girona, envió a cinco jugadores cedidos. Comprobamos las valoraciones. Calculamos que eran 40 veces superiores a las que pedía el Manchester City. Utilizamos nuestra valoración, y por eso no hubo queja ni sanción”, recordó Tebas.

Partido clave ante un rival del ascenso

Guardiola sabe que si no salió eyectado de su cargo después de caer en playoffs de la Champions y de una campaña decepcionante en la Premier League (Manchester City es cuarto, pero a 20 puntos del líder, Liverpopol) es por todo lo que ganó al frente del equipo. Pero ya no yhay margen de error, por lo que una eliminación ante el Plymouth de la FA Cup podría sumar más incertidumbre sobre su continuidad. “Después de la temporada que hemos hecho en la Premier League y en la Champions League, nadie puede decir mucho, no podemos quejarnos”, señaló Guardiola.

El catalán refutó el mote de “desconocido” para su rival del sábado: “No es para nada ‘desconocido’. Si sos capaz de ganar al mejor equipo de este país esta temporada, como es el Liverpool, y también al Brentford, no sos ‘desconocido’”, respondió. Y agregó: “Defienden muy agresivos arriba. Permiten que salgas para afuera y, después, es como un detonante, hacen un movimiento increíble: los laterales saltan y los defensores ganan la pelota en las transiciones que hacen”.

La radiografía del rival continuó: “Y con los mediocampistas ofensivos que tienen dentro, enlazan muy bien con los delanteros. En la Championship, la League One y la League Two, las jugadas de pelota detenida son lo principal; creo que la Premier League aprende de este tipo de ligas. Son sólidos y, por supuesto, desde que el entrenador se hizo cargo, los resultados están ahí. Sólo han perdido unos pocos partidos de los últimos 10 u 11, así que sí, espero un partido difícil. Jugamos en casa, eso es una pequeña ventaja comparado con jugar de visitante, pero sabemos que este tipo de partidos son complicados, porque este tipo de equipos, lo que hacen, lo hacen realmente bien. Cuando pueden aplicarlo y hacerlo mejor de lo que nosotros queremos, entonces estás en problemas. Mañana (por este sábado) tenemos una oportunidad para estar en cuartos de final de FA Cup otra vez y queremos conseguirlo”.

