Perlitas de Bundesliga: Schalke sufre golazos y un jugador se quedó sin camiseta

El mediocampista nigeriano de Augsburg Noah Sarenren Bazee marca el segundo gol de Schalke 04 ante Augsburgo Fuente: AFP - Crédito: Martin Meissner / Pool

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020 • 11:51

La Bundesliga completa la fecha 27 fecha, la segunda jornada luego de la reanudación tras la suspensión por la pandemia. Y uno de los grandes protagonistas es Schalke 04, pero en un sentido negativo: tenía grandes ambiciones en este certamen, aunque cayó 3 a 0 como local ante el Augsburgo y se aleja de la zona de Champions.

Schalke no comenzó con buen pie en el regreso de la Bundesliga tras la crisis del coronavirus: una semana después de su humillación por 4-0 en campo del Borussia Dortmund, fue derrotado en casa, víctima de tres golazos del conjunto rojo.

El festejo de Augsburgo en la goleada frente a Schake Fuente: Reuters - Crédito: Martin Meissner / Pool

Eduard Lowen abrió el marcador con un gran tiro libre a los 6 minutos de juego; el nigeriano Noah Joel Sarenren Bazee aumentó para Augsburgo a 14 minutos del final, mientras que el venezolano Sergio Córdova, que había empezado en el banco, se aprovechó de un mal pase del defensor senegalés Salif Sane, para gambetear ante al arquero Markus Schubert y marcar con el arco vacío en tiempo de descuento.

Para Heiko Herrlich, que debutaba en el banco de su equipo, fue la primera victoria como técnico del Augsburgo, después de haberse perdido el primer partido de la reanudación, con derrota en casa contra el Wolfsburgo (2-1), por haber roto la cuarentena al ir a comprar pasta de dientes.

Los goles del partido

La curiosa falta de Nastasic a Niederlechner

Los resultados de la 27º fecha de Bundesliga

Viernes: Hertha Berlín 4-Unión Berlín 0.

Sábado: Borussia Möenchengladbach 1 vs. Bayer Leverkusen 3; Paderborn 1 vs. Hoffenheim 1; Friburgo 0 vs. Werder Bremen 1; Wolfsburgo 0 vs. Borussia Dortmund 2 y Bayern Múnich 5 vs. Frankfurt 2.

Domingo: Schalke 04 0 vs. Ausburgo 3; Mainz vs. Leipzig (10:30) y Colonia-F. Dusseldorf (13:30).

La tabla de posiciones