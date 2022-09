Platense - Racing: Gabriel Arias y un gesto repudiable del arquero a los hinchas de Platense; por qué lo hizo y cuántas fechas de suspensión podría recibir

Un hecho inesperado y repudiable eclipsó el importante triunfo de Racing sobre Platense en Vicente López. Ocurre que después del pitazo final, Gabriel Arias les hizo gestos obscenos a los hinchas del Calamar, razón por la que el árbitro Facundo Tello lo expulsó.

Apenas sonó el pitazo final y mientras la mayoría de los futbolistas de Racing celebraban por un éxito que les costó esfuerzo y sacrificio, el arquero chileno giró hacia el arco que defendió en la segunda parte, señaló a los fanáticos locales y gesticuló con su dedo índice izquierdo, haciéndolo ingresar de manera repetida en un orificio creado con el pulgar e índice de su mano derecha. Inexplicable, sobre todo porque no se trata de una persona que suela protagonizar estos hechos.

Realmente sorprendió. Porque Arias suele destacarse por actuaciones sobrias en donde sólo se destacan sus muy buenas atajadas, sobre las que Racing también edifica sus ilusiones de coronarse. Incluso a la hora de declarar después de los partidos o en situaciones complicadas (cuando a la Academia no le salían bien las cosas o él estaba mucho tiempo inactivo por una lesión) solía mantener el equilibrio y no reaccionar de esta manera.

Los gestos de Arias tras la victoria de Racing vs. Platense. pic.twitter.com/CxM27ZiMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

“Gaby (Arias) se equivocó. Lo hablé recién con él en el vestuario y sabe que más allá de lo que pasó en ese momento, el jugador de fútbol no debe reaccionar así para con la gente”, declaró Fernando Gago en la conferencia de prensa postpartido. Y el entrenador negó saber el motivo por el cual Arias reaccionó de esa manera.

La sorpresa es generalizada. Fue muy extraña la reacción del chileno, que se caracteriza precisamente por todo lo contrario: es arquero de selección, tiene una personalidad tranquila y excelente profesional. En la noche de Vicente López se lo notó totalmente desconocido. El arquero chileno se expone ahora a una fuerte sanción, algo que altera la planificación del DT de la Academia.

🎙️Gabriel Arias en conferencia: "No fue una actitud correcta hacer gestos a la tribuna de Platense. Fue un error y me hago cargo. Exploté contra cuatro personas que se pasaron el partido insultando a mi familia. Fueron muy hirientes, pasaron los límites y no lo aguanté mas". pic.twitter.com/mG4lp1mmrr — Racing Club (@RacingClub) September 19, 2022

Cuando se retiraba del estadio, Arias explicó: “Es muy difícil la sociedad en la que estamos. Que se tomen el trabajo de averiguar los nombres de familiares para estar atacando durante todo el partido, siendo muy hirientes. La verdad es que se pasan los límites y no lo aguanté más y exploté contra esas cuatro personas”.

Acto seguido, se disculpó con los hinchas de Platense: “No tengo nada en contra de ellos. Les pido disculpas a ellos. Fue solamente contra esas cuatro personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Estamos en una sociedad que busca lastimar y herir, y no está bueno. Vuelvo a pedirle disculpas a la gente de Platense, a todos mis compañeros.”

"INSULTARON A MI FAMILIA, BUSCAN LASTIMAR" Arias explicó por qué explotó con 4 hinchas de Platense en Vicente López. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/5UczSihfGx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

En relación a la sorpresa que significó verlo tan fuera de sí, el chileno reconoció: “No fue una actitud correcta, me hago cargo. Pero los jugadores no saben lo que me tocó pasar, y por eso reaccionaron. Sé que es rara mi reacción, pero llegó un momento en que no lo aguanté. Fueron muy hirientes. les gusta mucho lastimar y no está bueno eso”.

Para compararlo con algo reciente y similar, el futbolista de Unión Franco Troyansky recibió tres fechas de suspensión por exhibirle a la hinchada de Boca su camiseta, después de marcar de penal y sobre la hora, el 2 a 1 con el que el Tatengue se llevó tres puntos de oro de la Bombonera.

¿Cuántas fechas recibirá entonces Arias? Aun es prematuro saberlo, pero como mínimo el piso debería ser ese.

Racing consiguió en Vicente López su segunda victoria consecutiva, con un 1 a 0 ajustado, gracias a un gol de Maximiliano Romero . En un partido mal jugado pero cargado de tensión, la Academia consiguió algo que ya se le había vuelto un karma: ganar dos partidos seguidos.

No lo conseguía hace casi cinco meses: 29 partidos tuvieron que pasar, desde aquella serie de 10 éxitos en fila que fue récord. Ahora, a solo ocho fechas del final de la Liga Profesional, Racing aparece a sólo dos puntos del líder Gimnasia de La Plata, que juega este martes.