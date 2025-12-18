Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo de Campeones 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco del Trofeo de Campeones 2025. El ganador se convertirá en el último equipo en levantar una copa en la Primera División del fútbol argentino este año. El partido está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Calamar se clasificó a este certamen tras ganar el Torneo Apertura. En la final derrotó a Huracán, por 1 a 0, con un golazo de Guido Mainero. El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse en el Torneo Clausura. En la definición venció a Racing, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Guido Carrillo -E- y Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R-.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de septiembre de 2024, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por los tantos de Santiaco Ascacibar -E- y Mateo Pellegrino -P-. La única vez que se enfrentaron en un “mata-mata” fue el 3 de agosto de 1967, por las semifinales del Campeonato Metropolitano: fue victoria del ‘Pincha’ por 4 a 3 en la Bombonera.

Platense vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Trofeo de Campeones 2025.

Día : Sábado 20 de diciembre.

: Sábado 20 de diciembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Único de San Nicolás.

: Único de San Nicolás. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Platense vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en San Nicolás y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el Trofeo de Campeones 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.