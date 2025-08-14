Platense vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Platense y San Lorenzo se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos, por diferentes motivos, necesitan la victoria: el Ciclón para treparse a lo más alto de la tabla y el Calamar para salir del fondo. El encuentro está programado para las 14.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Calamar, ganador del Apertura en el primer semestre de este 2025, bajó drásticamente el rendimiento y marcha penúltimo en su zona con apenas tres puntos. En la última jornada empató 1 a 1 con Instituto. El Ciclón, por su parte, está segundo con ocho unidades, misma cantidad que el líder River pero con peor diferencia de gol (+2 contra +6), y viene de ganarle a Vélez por 1 a 0.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de mayo de este año, en el marco de una de las semifinales del Apertura. En aquella oportunidad, Platense dio la sorpresa y avanzó a la final tras ganar por la mínima diferencia con un gol de Franco Zapiola. En ese mismo certamen también se habían enfrentado en la primera ronda, con triunfo de San Lorenzo por 2 a 1 gracias a un doblete de Andrés Vombergar (Vicente Taborda puso en ventaja parcial al equipo de Vicente López).

Platense vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 16 de agosto.

: Sábado 16 de agosto. Hora : 14.15.

: 14.15. Estadio : Ciudad de Vicente López.

: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Sebastián Martínez.

Platense vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14.15 en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Platense corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.62 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.63.