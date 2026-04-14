Por dónde pasan Boca vs. Barcelona y qué canal lo transmite en vivo

Boca afronta este martes su segundo partido del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Será el primero como local, en la Bombonera, ante un rival con historia en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes: Barcelona de Ecuador. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, está programado para las 21 (horario argentino) y se puede ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium o seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El xeneize comenzó su participación con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica de Chile con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja). El conjunto ecuatoriano, por su parte, comenzó esta Libertadores con el pie izquierdo. Como local, perdió 1 a 0 con Cruzeiro por un tanto de Matheus Pereira.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 20 de mayo de 2021, por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores: empataron 0 a 0 en el barrio porteño de La Boca. En ese mismo certamen, en la tercera jornada, Barcelona se quedó con la victoria por la mínima diferencia en Guayaquil con un gol del delantero Carlos Garcés.

Boca vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 10.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a Boca como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Barcelona Manuel Cortina

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