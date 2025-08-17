Huracán vs. Once Caldas, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Hucarán, con la misión de revertir el 1 a 0 sufrido en la ida en Manizales, recibirá el próximo martes 19 de agosto a Once Caldas de Colombia por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro está programado a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del cotejo que arbitrará el brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.64 contra 6.50 que cotiza su derrtao, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza a 3.75.

El Globo, en tanto, esperó rival en esta instancia gracias a que lideró la zona C con holgura: sumó 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos pardas y relegó por seis a América de Cali y Corinthians. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka tienen ante sí una gran ocasión para dar un paso más en el certamen internacional en una temporada donde, hasta el momento, obtuvo más resultados positivos que negativos. De hecho, fue finalista del Torneo Apertura y, momentáneamente, es uno de los líderes del grupo A del Clausura gracias a que en su última presentación doblegó a Argentinos Juniors 1 a 0.

El conjunto cafetero, que ganó la ida con el gol de Dayro Moreno, accedió a los octavos tras eliminar en la reclasificación a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7 a 0 -victorias 3 a 0 en la ida y 4 a 0 en la vuelta-. Su incursión en el certamen comenzó en la primera ronda, previo a la etapa de grupos, donde se impuso a Millonarios de su mismo país 1 a 0. Ya en la zona F fue escolta de Fluminense con 12 puntos gracias a cuatro triunfos y dos caídas. En el Clausura de Colombia, en contrapartida, marcha penúltimo con apenas tres unidades en seis encuentros porque igualó tres veces y perdió la misma cantidad.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga de Independiente del Valle y Mushuc Runa, ambos de Ecuador. En la ida ganó el Matagigantes 1 a 0 como visitante.