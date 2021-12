Premier League: por qué la liga más rica del mundo no puede convencer a sus estrellas para que se vacunen y cuál es el informe de miedo y falsedades al que accedieron los futbolistas

El informe se extendió como un reguero de pólvora. Los jugadores de la Premier League compartieron el enlace entre sus compañeros. Algunos lo transmitieron a sus familiares y confidentes más cercanos. Unos cuantos se sintieron tan preocupados por lo que parecía sugerir que lo presentaron a los equipos médicos internos de sus clubes, en busca de asesoramiento.

Eso había sido elaborado por un sitio web que dice hacer un seguimiento del número de “jóvenes atletas que tuvieron problemas médicos importantes en 2021 tras recibir una o más vacunas Covid”. El informe afirmaba tener una lista de 19 “atletas” -en su mayoría de Estados Unidos- que, según decía, habían sufrido ataques cardíacos tras ser vacunados. Algunos de los ataques, señalaba el sitio de forma ominosa, habían sido mortales.

Casi inmediatamente, los médicos y otras personas detectaron los flagrantes fallos de la investigación. Uno de los ejemplos citados fue el de Hank Aaron, el jugador de béisbol del Salón de la Fama, que había muerto en enero. Tenía 86 años. Otro nombre de la lista, un antiguo jugador de la NBA, tenía 64 años. La investigación más superficial mostró que muchos de los atletas más jóvenes también tenían enfermedades subyacentes documentadas.

Hank Aaron falleció a los 86 años y aparece en el informe que se viralizó entre los jugadores en Inglaterra AP

Pero eso no importaba. Tampoco importó el hecho de que el informe fuera posterior y ampliamente desacreditado. Hizo que los futbolistas se cuestionaran si debían aceptar ser vacunados . El daño, al menos en opinión de los expertos médicos, estaba hecho.

Estas no son semanas fáciles para la Premier League, que actualmente está soportando un aumento de los casos del virus, un exceso de aplazamientos -este jueves se postergaron dos partidos más- y llamamientos incluso desde dentro de sus filas para que se haga al menos una pausa temporal en la temporada. Estos problemas han sometido a un intenso escrutinio a su rezagado historial de vacunación y han hecho que se pregunte por qué la liga más rica del mundo ha tenido tantos problemas para convencer a sus estrellas de que se vacunen.

En la Premier League, sólo el 77% de los jugadores se han vacunado dos veces

Por un lado, la liga y sus equipos han tenido un éxito considerable: la Premier League ha publicado cifras que sugieren que el 84% de sus estrellas están en su “viaje de vacunación”, lo que significa que han recibido al menos una de las tres posibles vacunas desde que son elegibles en la primavera. Sin embargo, el 16% restante -unos 100 jugadores- se ha convertido en motivo de preocupación.

Un gol de Manuel Lanzini para el West Ham United celebrado con sus compañeros y el público; una imagen que ha dejado de ser frecuente en una Premier League plagada de suspensiones Alex Pantling - Getty Images Europe

Seis de los 10 partidos de la Premier League programados para el pasado fin de semana fueron aplazados después de que los clubes se vieran afectados por los brotes de Covid. Al menos uno de esos partidos se suspendió no por una serie de pruebas positivas, sino porque varios jugadores no vacunados se autoaislaron, como exige la legislación británica, tras ser identificados como contactos cercanos de un caso confirmado.

El fin de semana perdido puso de manifiesto la lucha de la Premier League por mantener sus cifras de vacunación a la par que el resto de las principales competiciones nacionales europeas, y otras ligas deportivas de primer orden en todo el mundo.

La Serie A, la primera división italiana, ha vacunado al 98% de sus jugadores. En Francia, la cifra asciende al 95%, y en Alemania al 94%, cifras que están a la altura de la NFL, la NBA y la NHL norteamericana. Las autoridades futbolísticas españolas informaron que, teniendo en cuenta tanto la vacunación como la inmunidad adquirida de forma natural, el 97% de los jugadores estaban totalmente cubiertos. La comparación con Inglaterra, por lo tanto, es muy dura: en la Premier League, sólo el 77% de los jugadores se han vacunado dos veces.

En Italia, que vivió los peores momentos en el inicio del Covid-19, los futbolistas de su liga están entre los más vacunados, según un informe que compara a las grandes ligas europeas

Establecer la razón de esa divergencia no es sencillo. The New York Times habló con una serie de jugadores, asesores, ejecutivos, funcionarios y miembros del personal médico, la mayoría bajo condición de anonimato porque no se les permite hablar de asuntos de salud privados . Esas entrevistas pintaron un retrato complejo e incipiente de por qué se ha permitido que las dudas sobre las vacunas estén tan arraigadas en la liga de fútbol más rica del mundo.

“Es difícil decir que hay una cosa”, dijo Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, el sindicato de jugadores de Gran Bretaña. “Realmente se trata de un caso concreto”.

La preocupación por los posibles efectos secundarios se ha generalizado. Una serie de incidentes recientes de gran repercusión en los que los jugadores sufrieron problemas cardíacos mientras estaban en el campo -como Christian Eriksen, el centrocampista danés que sufrió un colapso en la Eurocopa del verano pasado, y Sergio Agüero , el delantero del Barcelona que acaba de retirarse- ha alimentado las sospechas sobre las vacunas entre algunos jugadores.

Sergio Agüero, que jugaba en Barcelona, anunció su retiro del fútbol tras una arritmia Emilio Morenatti - AP

Algunos miembros del personal médico de los clubes sostienen que la sospecha ha sido alentada por un puñado de jugadores retirados -entre ellos el ex centrocampista inglés Matt Le Tissier y Trevor Sinclair, en su día del Manchester City y el West Ham- que han señalado públicamente los incidentes en el campo como posible consecuencia de la vacunación. El hecho de que Eriksen no estuviera vacunado cuando se desplomó en el campo durante la Eurocopa en junio no ha supuesto ninguna diferencia.

Pero los incidentes que afectan a otras personas no son ni mucho menos la única fuente de escepticismo. Según un informe de The Times, varios jugadores han expresado su preocupación por la posibilidad de que la vacuna reduzca su número de espermatozoides , y varios médicos revelaron que se habían enfrentado a preguntas sobre la relación con la disminución de la virilidad, especialmente después de que la cantante Nicki Minaj tuiteara que un amigo de la familia había sufrido “testículos hinchados” como resultado de la vacuna. (Ambas teorías son infundadas).

Molango sugirió que algunos jugadores también pueden tener “preocupaciones en torno a la religión”. A principios de este año, la Asociación de Futbolistas británica y la Premier League organizaron una reunión con Jonathan Van Tam, subdirector médico de Inglaterra -que ha utilizado regularmente metáforas con temática futbolística durante sus declaraciones públicas- para dirigirse a los capitanes de los 20 clubes de la liga en un intento de animar a más jugadores a vacunarse.

Durante la reunión, se le preguntó si era cierto que las vacunas contenían alcohol, algo que preocupa a los jugadores musulmanes. Confirmó que la vacuna de Pfizer-BioNTech no contenía alcohol, pero reconoció que otras podían contener trazas. Pero las cantidades eran tan minúsculas, dijo a los capitanes, que “probablemente había más alcohol en el pan que comieron esta mañana”.

Otros tienen “dudas sobre la credibilidad” de quienes los animan a vacunarse, dijo Molango. Algunos jugadores han señalado también que el año pasado, antes de que se desarrollaran las vacunas, se consideró que era seguro para ellos volver al trabajo, y que no les gustó que ahora se les dijera que se vacunaran para poder seguir jugando.

Con la llegada de la época invernal, los casos de Covid se dispararon en Inglaterra y los partidos encuentran otro factor más allá del clima que pone en duda la continuidad de la liga con normalidad

En algunos casos, eso ha cristalizado en algo más implacable: una negativa ideológica a vacunarse. La mayoría de los jugadores, sin embargo, tienen más dudas que oposición, dijeron los empleados del equipo, inclinados a pensar que, como jóvenes sanos, no sufrirán aunque contraigan el virus, y por lo tanto no necesitan correr el riesgo que pueda haber o no en una vacuna. Sus cuerpos son su medio de vida, después de todo, y muchos han dicho a los miembros del personal médico de sus clubes que no tomarían nada que no fuera irrefutablemente seguro. Sin embargo, eso no explica del todo por qué los jugadores de la Premier League -la inmensa mayoría de los cuales no son británicos, y mucho menos ingleses- deberían ser más resistentes que sus compañeros de otras grandes ligas.

Los directivos del Leeds United han hecho de la vacunación una parte no negociable del deber de un jugador hacia sus compañeros

Aunque la proporción de jugadores de la Premier League vacunados es muy similar al número de personas de su edad que se han vacunado en Inglaterra, el fútbol de élite no es una muestra representativa. Después de todo, es alegremente internacional. El paralelismo más adecuado, entonces, puede ser con la Serie A y la Liga de España y los demás, donde la mezcla de profesionales es casi tan global como en la Premier League, y donde las tasas de vacunación son mucho más altas.

La Premier League sostiene que ha hecho todo lo que razonablemente puede hacer para persuadir a sus jugadores de que acepten las inoculaciones. Van Tam no sólo se ha dirigido a los capitanes de los clubes de la liga inglesa, sino que también ha publicado un video, en el que destaca la importancia de la vacunación y desmonta los mitos, para reforzar el mensaje. Ha visitado a los equipos en persona. A otros clubes, que luchan por convencer a los que se resisten a vacunarse, se les ha ofrecido la visita de expertos deseosos de responder a las preguntas y disipar los temores.

Para Jürguen Klopp, vacunarse es una "obligación moral" @lfcmagazine - Archivo

Los clubes también han “desempeñado su papel”, como dice Molango. Muchos han invitado a equipos médicos a sus instalaciones de entrenamiento para facilitar al máximo la vacunación de los jugadores. En el Liverpool, Jürgen Klopp ha defendido abiertamente el imperativo “moral” de vacunarse. Los directivos del Leeds United han hecho de la vacunación una parte no negociable del deber de un jugador hacia sus compañeros , y en otros equipos los jugadores han abrazado la vacunación tras verse sacudidos por las experiencias de compañeros que dieron positivo, o por el efecto que las muertes relacionadas con el Covid han tenido en amigos y compañeros.

Otros clubes, sin embargo, han sido acusados de ser demasiado ligeros , de no ofrecer suficiente orientación a los jugadores desde el principio, de dar la ilusión de que no había una urgencia real. Esto, según los críticos, creó un espacio en el que podía florecer la desinformación. Un equipo de la Premier League animó inicialmente a los jugadores a vacunarse en su tiempo libre. Al no recibir mucha respuesta, los directivos volvieron a dejar caer la indirecta. Sólo al cabo de unas semanas, el club, al darse cuenta de que se había topado con un muro, dio el paso de invitar a un equipo de vacunación a las instalaciones de entrenamiento.

Sin embargo, el enfoque de los clubes está empezando a cambiar. Este verano, varios acuerdos de traspaso incluyeron cláusulas en los contratos de los jugadores que establecían la obligatoriedad de la vacunación. Los agentes esperan que esto se convierta en la norma en los próximos meses: Klopp, al igual que Steven Gerrard, del Aston Villa, y Mikel Arteta, del Arsenal, ha dejado claro que su club prefiere no fichar a jugadores no vacunados.

El DT Mikel Arteta no quiere jugadores que no estén vacunados en el Arsenal

Las medidas internas también son cada vez más estrictas. Al menos un club de la Premier League ya no permite que los jugadores no vacunados cenen con sus compañeros, y les exige que se pongan la ropa de entrenamiento antes de llegar o en su coche, en lugar de hacerlo en el vestuario. La Premier League está estudiando ahora la posibilidad de adaptar sus protocolos para generalizar precauciones similares.

La esperanza, entre los encargados de mantener la seguridad de los jugadores, es que una postura más activa y más draconiana resulte decisiva entre todos los jugadores, salvo unos pocos que se resisten. Hasta entonces, lo único que puede hacer la liga es intentar contrarrestar la desinformación, cambiar todas las opiniones que pueda y esperar que los partidos puedan continuar.

Por Tariq Panja y Rory Smith