“Prestianni no es racista”, aseguró Rui Costa, presidente de Benfica, antes de viajar a España para el partido con Real Madrid

A casi una semana del supuesto comentario racista de Gianluca Prestianni hacia Vinicius Junior, el conflicto está lejos de detenerse. Luego de que se conociera el fallo provisorio de la UEFA contra el argentino, el presidente del Benfica, Rui Costa, habló con la prensa para dejar en claro que el argentino no cometió un acto de discriminación racial y justificó la decisión de subirlo al avión que viaja a España para enfrentar al Real Madrid.

“¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, te lo garantizo!”, señaló el mandamás del equipo portugués antes de viajar hacia Madrid. A pesar de estar suspendido provisionalmente por la UEFA, Prestianni recibió el respaldo de los hinchas de Las Águilas y formó parte de la comitiva que estará presente en el estadio Santiago Bernabéu.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinícius Jr. lo observa durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

La medida disciplinaria se originó tras el cruce en el encuentro de ida, disputado en Lisboa. Allí, Vinícius lo acusó al argentino de haberle dicho “mono”, algo que Prestianni negó de manera tajante. El exVélez sostuvo que su rival “malinterpretó lo que escuchó” y remarcó que no hubo intención discriminatoria en sus declaraciones.

“No estoy en el campo para saber qué se dijo o no se dijo. En una situación así, se puede decir mucho. Creemos en la palabra de nuestro jugador; más que eso, es conocer a los jugadores que tenemos en casa”, afirmó Costa.

En ese sentido, el presidente de Benfica señaló que decidió hablar ante la prensa después de que se conociera la sanción provisoria de la UEFA: “Hablo una semana después del incidente, y es fácil de explicar. Informamos a nuestra afición de todos los procedimientos, defendimos al jugador cuando tuvimos que hacerlo, y no estaba justificado que el presidente hablara de ello todos los días. La sentencia real aún no se ha dictado, hay una suspensión, pero no tenía sentido hablar todos los días de un asunto que aún está en trámite”.

Asimismo, Costa hizo hincapié en el supuesto incidente que involucraba a Federico Valverde por una conducta violenta contra Samuel Dahl, en la que el árbitro no cobró infracción y tampoco intervino el VAR. “No queremos usar los otros casos para desestimar la situación de Prestianni, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en casa. Hubo una clara agresión por parte de Valverde, que debería haber quedado fuera de este partido”.

“Vamos a jugar este partido con todas nuestras fuerzas, con la esperanza de hacer nuestro trabajo igual que nuestros rivales. Eso no ocurrió en el estadio de la Luz. Tenemos esta situación intermedia y no podemos contar con Prestianni. Entendemos que no hay nada probado y que la ausencia del jugador en este partido no está justificada”, aseguró.

Mourinho habla con Vinícius Jr. en medio del incidente con Prestianni; el DT de Benfica terminó expulsado Pedro Rocha - AP

Con el 1-0 de la ida en Lisboa, Real Madrid recibirá a Benfica este miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu por un lugar en la próxima instancia de la Champions League. El club portugués tampoco podrá contar con su entrenador José Mourinho en el banco de suplentes, ya que fue expulsado en el encuentro anterior.

En ese marco, el técnico portugués tampoco estará presente en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la eliminatoria. El club reveló este lunes por la mañana en el programa de prensa que João Tralhão, uno de sus asistentes, lo sustituirá en la entrevista con los periodistas, acompañado por un jugador aún por confirmar.

Si bien tiene la posibilidad de estar presente en la conferencia, a pesar de haber sido expulsado, su descontento con la sanción hacia Prestianni por parte de la UEFA forzó a Mourinho a tomar la decisión de no asistir al encuentro con periodistas en señal de protesta.