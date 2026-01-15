Argentina vs. España, por la Finalissima el 27 de marzo de 2026: horario, estadio y todo lo que se sabe

La selección argentina (N° 2 del ranking FIFA) se enfrentará a España (N° 1) el viernes 27 de marzo a las 15 (horario argentino), en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, el mismo en el que ganó el Mundial 2022. Será en el marco de la Finalissima, el certamen intercontinental que pone frente a frente a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, en este caso del 2024. Y será en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Una vara inmejorable.

En el continente americano, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró por segunda vez consecutiva tras derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas. Así, logró su boleto para la Finalissima.

En la final de la Copa América 2024, Lionel Messi se lesionó gravemente y Ángel Di María se despidió de la selección Agustín Marcarian

La Roja, por su parte, hizo lo propio en el Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La Finalissima se llevará a cabo en un lugar especial para la Argentina: allí, el 18 de diciembre de 2022, derrotó a Francia por penales tras empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario en la que, para muchos, fue la mejor final de la historia. España nunca jugó ahí, ya que durante la última Copa del Mundo se presentó en los estadios Al Thumama, Al Bayt, Internacional Khalifa y Ciudad de la Educación.

El estadio Icónico de Lusail será la sede de la Finalissima; allí, la selección argentina fue campeona del mundo en 2022 Aníbal Greco - La Nación

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime (Pirri empató transitoriamente para los ibéricos). La última vez que se vieron las caras fue en 2018, con goleada de la Furia roja por 6 a 1 en la antesala de Rusia 2018.

Será la última prueba de fuego de ambos seleccionados antes del Mundial 2026. Allí, la Argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania; mientras que España quedó emparejada en la zona H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Por ubicarse en lo más alto del ranking FIFA, si logran culminar en lo más alto en la primera ronda recién podrían enfrentarse en una hipotética final.