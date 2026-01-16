PSG empieza a estudiar la contratación de Enzo Fernández: los motivos del jugador y cuánto podrían pagar por él

Las actualidades de Paris Saint-Germain, de Francia, y Chelsea, de Inglaterra, hacen que el rumor empiece a tomar fuerza y, quizás, en unos meses se transforme en una realidad. Por un lado, al equipo de Luis Enrique vienen costándole más de la cuenta las competiciones, incluyendo una eliminación reciente de la Copa de Francia, mientras que en el lado Blue recién están acomodándose tras la decisión de echar al entrenador Enzo Maresca y poner a Liam Rosenior como sustituto. Justamente, Enzo Fernández sería uno de los disgustados por ese movimiento y, según se especula en Europa, empieza a evaluar la posibilidad de una salida en el futuro cercano. Entonces, PSG está analizando seriamente su nombre, dispuesto a poner una cifra exorbitante que podría superar ampliamente los 121 millones de euros abonados por los ingleses en 2023 a Benfica, luego de que el argentino se consagrara en el Mundial de Qatar.

Las primeras noticias llegan de los medios franceses. Especialmente, desde el más fuerte en el aspecto deportivo, L’Equipe, que asegura que el fichaje estaría proyectado para el verano europeo. Es decir, después del Mundial 2026, que finalizará en julio. “Está identificado como un objetivo potencial, pero no se espera que lo fichen para este mercado”, resumen en el portal galo.

Enzo Fernández enfrentó a Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes 2025, cuando los franceses ya habían sido campeones de Europa, pero la sorpresa la dio Chelsea con la goleada 3-0 que le dio el título mundial de clubes al argentino. Seth Wenig - AP

Saben que no será fácil debido al extenso contrato que tiene Enzo en Stamford Bridge desde el momento en el que firmó su llegada a Inglaterra: finalizará recién en 2032, por lo que tiene sentido el número que podrían llegar a desembolsar por el volante surgido en River.

Es que tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que Fernández -además- fue premiado como el Mejor Jugador Joven de la competición, Chelsea debió convencer a Benfica, por entonces dueño de su pase, poniendo sobre la mesa € 121.000.000, cifra que en ese momento resultó ser récord en la Premier League y que hasta hoy se mantiene en el top tres de la historia.

Para sacarlo de los Blues, teniendo en consideración que en el medio hay un vínculo al que le restan más de seis años, la carta que tiene su actual club es muy fuerte como para que el negocio le termine saliendo perfecto: la negociación sería de club a club por un jugador que, además de haber sido campeón del Mundial de Clubes 2025 (justamente, Chelsea goleó 3-0 a PSG en la final), se transformó en el capitán y líder del plantel.

Campeón de todo, Luis Enrique y la comitiva parisina piensa en el volante argentino por su juventud, liderazgo, experiencia, estilo y poder de reventa. Frank Franklin II - AP

Ese combo, en el que se adiciona el detalle no menor de la grosísima billetera qatarí que comanda el timón del campeón de Europa, la cifra de la oferta que empieza a pensar Paris Saint-Germain sería de € 150.000.000, según los trascendidos iniciales. Aunque, por supuesto, en estos meses que restan para el eventual acuerdo los factores pueden hacer ascender el número o bien achicarlo por algún motivo en especial.

Por ejemplo, esa molestia de la que se habla por parte del argentino ante la salida de Maresca: el italiano, más allá de no tener un juego vistoso y de acumular una racha adversa de apenas tres partidos sin victorias, había encontrado un funcionamiento que sus jugadores respaldaban y en el que Enzo Fernández era el primer soldado.

La salida de Enzo Maresca, tras una racha adversa de apenas tres encuentros sin triunfos, retumbó en los jugadores y en la propia Premier League: el argentino estaba conforme con su trabajo, que lo potenció, y no estaría nada contento con la decisión. ADRIAN DENNIS� - AFP�

A su vez, Luis Enrique empieza a preocuparse con el rendimiento del equipo que supo ser campeón de la última Champions League aportando una exhibición como nunca antes nadie lo había logrado en una final semejante, en este caso con el 5-0 a Inter, de Italia. Lejos de aquellas versiones, hoy PSG sufre para ganar.

Para empezar (y aunque es un recorrido largo), marcha segundo en la liga francesa, a un punto de Lens, al que puede superar parcialmente este mismo viernes. Viene de sufrir casi consecutivamente en dos finales: para ser el campeón de la Copa Intercontinental debió doblegar a Flamengo recién en la tanda de penales, instancia que también necesitó en la Supercopa de Francia para poder vencer a Olympique de Marsella. Y, como si fuera poco, en los últimos días quedó eliminado de la Copa de Francia en los 16avos de final ante su humilde clásico, Paris FC (0-1), lo que causó críticas de todo tipo. Y, asimismo, esta mirada sobre el mercado de pases actual y los que se avecinan.

Luis Enrique mostró rostros muy serios durante las últimas jornadas en las que su equipo estuvo lejos de fluir como lo supo hacer hace sólo unos pocos meses, donde era el indiscutido mejor equipo del mundo: viene de ser eliminado de la copa francesa por el humilde Paris FC. Christophe Ena - AP

“Es un jugador que es compatible con el equipo de Luis Enrique. Porque, si bien formó anteriormente un doble cinco junto a Moisés Caicedo, hoy se lo puede considerar como un ‘8′ o un ‘10′ porque juega más arriba. Y marca. Se puede alinear a lo que hacen Vitinha, Fabián Ruiz... Y en pocos días (este sábado) cumple 25 años", analizaron en el medio francés, tocando puntos que la gestión deportiva parisina también realiza por estas horas sobre el volante argentino.

Uno de los jugadores del seleccionado campeón del mundo vuelve a estar en la mira de un gigante. Enzo se luce en Chelsea con regularidad y, como se preveía por su juventud, tiene un potencial incalculable que, esta vez, lo pone entre las ambiciones del último dueño del Viejo Continente.